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Час-Time

Перша розмова Остіна і Умєрова – деталі з Пентагону. ЧАС-ТАЙМ

Перша розмова Остіна і Умєрова – деталі з Пентагону. ЧАС-ТАЙМ
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Перша розмова Остіна і Умєрова – деталі з Пентагону. ЧАС-ТАЙМ

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В ефірі Час-Тайм. Міністр оборони США Ллойд Остін 11 вересня провів телефонну розмову з новим міністром оборони України Рустемом Умєровим. У США вшановують пам'ять жертв теракту 11 вересня 2001 року. Говоримо про результати саміту G20. Як Києву варто розцінювати декларацію G20 – експертна оцінка. Що про підсумкову декларацію саміту думають українці, які мешкають в Індії. Майбутнє ВПК: історія агентства, яке стоїть за створенням новітніх озброєнь США. Як господарі ферми «Лимаська коза» пережили російську окупацію на Херсонщині. Ультрамарафон заради України: нідерландець біг 50 днів до Києва, щоб привернути увагу до війни.

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