Кім Чен Ин, ймовірно, їде на зустріч із Путіним. Розвідка Південної Кореї каже про рух його поїзда до кордону РФ

Спеціальний потяг, який, імовірно, перевозить лідера Північної Кореї Кім Чен Ина, схоже, вирушив до Росії, повідомили в понеділок представники уряду Південної Кореї.

«Органи розвідки вважають, що потяг, який, ймовірно, перевозить Кім Чен Ина, рухається до Владивостока», – сказав посадовець розвідки Південної Кореї інформаційному агентству Yonhap.

Поки ні з Пхеньяна, ні з Москви офіційної інформації про можливу поїздку Ина до Росії немає. Якщо поїзд лідера КНДР дійсно їде до Владивостока, то ця поїздка може триватиме 20 годин або й більше.

Президент РФ Володимир Путін тим часом прибув до Владивостока для участі у Східному економічному форумі. Це найближче велике місто Росії біля кордону з КНДР.

Північна Корея – одна з дуже небагатьох країн світу, які відкрито підтримали Кремль від початку збройного вторгнення в Україну. Радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван раніше констатував, що переговори про постачання зброї між Москвою та Пхеньяном «активно просуваються», і попередив лідера КНДР, що його країні доведеться дорого заплатити за постачання Росії зброї для застосування на фронті в Україні.

Наприкінці липня цього року до Північної Кореї приїжджав міністр оборони Росією Сергій Шойгу. Метою його поїздки називалося «зміцнення військових зв’язків» між двома державами.

Сполучені Штати продовжують пильно стежити за співпрацею Росії та Північної Кореї та готові вжити заходів у разі постачання корейської зброї до Росії. Про це під час брифінгу у Вашингтоні 5 вересня повідомив заступник речника Державного департаменту США Ведант Пател.

Всі старання Росії відновити свою імперію тепер залежать від Північної Кореї

Він закликав Північну Корею припинити перемовини з Росією щодо зброї і дотримуватись публічних обіцянок КНДР не надавати зброї Росії. За словами Патела, США вживатимуть відповідних заходів для підтримки українських партнерів. Пател нагадав, що так само Сполучені Штати реагували на підтримку дій Росії Іраном, зокрема, щодо надання іранських безпілотників. “Ми, звичайно, вжили кроків, щоб продовжувати притягувати до відповідальності не лише Російську Федерацію, а й іранський режим за такі відносини”, – сказав Пател.

Те, що Росія змушена звернутись за підтримкою до Північної Кореї свідчить про її відчайдушні спроби отримати допомогу, кажуть посадовці США.

"Всі старання Росії відновити свою імперію тепер залежать від Північної Кореї", - заявив цього ж дня посол США в Японії Рам Емануель. За його словами, це є свідченням того, наскільки війна Росії в Україні провалилась.