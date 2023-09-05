Всі старання Росії відновити імперію тепер залежать від Північної Кореї - посадовець США каже про провал війни РФ в Україні

Сполучені Штати продовжують пильно стежити за співпрацею Росії та Північної Кореї та готові вжити заходів у разі постачання корейської зброї до Росії. Про це під час брифінгу у Вашингтоні повідомив заступник речника Державного департаменту США Ведант Пател.

Він закликав Північну Корею припинити перемовини з Росією щодо зброї і дотримуватись публічних обіцянок КНДР не надавати зброї Росії. За словами Патела, США вживатимуть відповідних заходів для підтримки українських партнерів. Пател нагадав, що так само Сполучені Штати реагували на підтримку дій Росії Іраном, зокрема, щодо надання іранських безпілотників. “Ми, звичайно, вжили кроків, щоб продовжувати притягувати до відповідальності не лише Російську Федерацію, а й іранський режим за такі відносини”, – сказав Пател.

Те, що Росія змушена звернутись за підтримкою до Північної Кореї свідчить про її відчайдушні спроби отримати допомогу, кажуть посадовці США.

"Всі старання Росії відновити свою імперію тепер залежать від Північної Кореї", - заявив цього ж дня посол США в Японії Рам Емануель. За його словами, це є свідченням того, наскільки війна Росії в Україні провалилась.

Можлива угода з Північною Кореєю про постачання Росії зброї “не вітається, але це ознака того, що ембарго є ефективним і працює”, – додав Емануель в інтерв’ю CNN.

Як повідомляв Голос Америки, російський президент Володимир Путін та керівник Північної Кореї Кім Чен Ин планують зустріч у Владивостоці. Росія потребує зброї, а КНДР, можливо, захоче навзамін отримати технології, повідомляють ЗМІ про оцінки посадовців США.

Російські технології можуть стати в нагоді Північній Кореї для розробки ядерних підводних човнів та супутників, пише New York Times про занепокоєння американських чиновників.

Однак, американські військові аналітики вважають, що поставки зброї від КНДР Росії суттєво не вплинуть на хід війни.