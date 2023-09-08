Важливі заяви сенаторів США щодо допомоги Україні. СТУДІЯ ВАШИНГТОН
Сьогодні у Студії Вашингтон. Сполучені Штати оголосили новий пакет військової допомоги Україні на суму 600 мільйонів доларів. Чому саме Польща стала найгучнішим противником потрапляння українського збіжжя на власні ринки, наскільки це шкодить Україні і чи може Київ переконати Варшаву змінити свою позицію? Інтерв’ю із віце-прем'єр-міністеркою з європейської та євроатлантичної інтеграції України.
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вересень 07, 2023
США оголосили новий пакет допомоги Україні. СТУДІЯ ВАШИНГТОН
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вересень 06, 2023
Інтерв’ю із послом України у Туреччині. СТУДІЯ ВАШИНГТОН
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вересень 05, 2023
На Заході коментують зміну міністра оборони України. СТУДІЯ ВАШИНГТОН
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вересень 02, 2023
Українці підкорюють Burning Man. СТУДІЯ ВАШИНГТОН
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вересень 01, 2023
Опалювальний сезон. Якою буде зима в Європі, Україні? СТУДІЯ ВАШИНГТОН
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серпень 31, 2023
Псков, Москва… Експерт коментує удари БПЛА по РФ. СТУДІЯ ВАШИНГТОН