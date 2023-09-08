Важливі заяви сенаторів США щодо допомоги Україні. СТУДІЯ ВАШИНГТОН

Сьогодні у Студії Вашингтон. Сполучені Штати оголосили новий пакет військової допомоги Україні на суму 600 мільйонів доларів. Чому саме Польща стала найгучнішим противником потрапляння українського збіжжя на власні ринки, наскільки це шкодить Україні і чи може Київ переконати Варшаву змінити свою позицію? Інтерв’ю із віце-прем'єр-міністеркою з європейської та євроатлантичної інтеграції України.