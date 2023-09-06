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Брифінг Голосу Америки

Брифінг. Росія атакує Костянтинівку, Блінкен відвідує Київ

Брифінг. Росія атакує Костянтинівку, Блінкен відвідує Київ
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Брифінг. Росія атакує Костянтинівку, Блінкен відвідує Київ

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Брифінг Голосу Америки – наживо. Американська преса реагує на обстріл Костянтинівки. Держсекретар США Ентоні Блінкен відвідує Київ і оголошує нову допомогу США. Що означає провал голосування за е-декларування? Говоримо із директором Transparency International Україна Андрієм Боровиком. Коли Україна зможе отримати доступ до заморожених російських активів? Дивіться Брифінг Голосу Америки наживо о 18:00 за Києвом з понеділка по п’ятницю. Беріть участь у дискусії – коментуйте, ставте запитання, пишіть звідки нас дивитеся.

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