Брифінг. Росія атакує Костянтинівку, Блінкен відвідує Київ
Брифінг Голосу Америки – наживо. Американська преса реагує на обстріл Костянтинівки. Держсекретар США Ентоні Блінкен відвідує Київ і оголошує нову допомогу США. Що означає провал голосування за е-декларування? Говоримо із директором Transparency International Україна Андрієм Боровиком. Коли Україна зможе отримати доступ до заморожених російських активів? Дивіться Брифінг Голосу Америки наживо о 18:00 за Києвом з понеділка по п’ятницю. Беріть участь у дискусії – коментуйте, ставте запитання, пишіть звідки нас дивитеся.
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