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Суд ЄС відхилив апеляцію двох російських мільярдерів щодо зняття санкцій
Суд відхилив апеляції Пумпянського, а також його дружини та сина.
Як йдеться у рішенні суду, яке цитує агентство DPA, хоча Пумпянський прямо і не відіграє ролі у війні, він «бере участь у діяльності секторів економіки, які становлять суттєве джерело доходів» для російського бюджету. Його дружина займає низку позицій у компаніях, підконтрольних Пумпянському, стверджує суд.
Засновник найбільшого в Росії виробника сталевих труб «Трубної металургійної компанії» Пумпянський потрапив під санкції ЄС у березні 2022 року.
Повідомляється, що пов’язаний з Кремлем мільярдер Геннадій Тимченко також програв апеляцію в суді.
Таким чином їхні активи в ЄС залишаться замороженими. Очікується, що обидва подадуть апеляцію.
За даними Bloomberg, російський мільярдер Геннадій Тимченко, намагаючись оскаржити санкції ЄС, накладені на нього через агресію Росії проти України, раніше заявляв у суді, що його тісні зв’язки з президентом РФ Володимиром Путіним не означають, що він є союзником Кремля в його політиці щодо України.
Геннадій Тимченко, якого у ЗМІ називають «скарбником Путіна», потрапив під санкції США у 2014 році після окупації Криму. ЄС та Велика Британія оголосили проти нього санкції у 2022 році.
Загалом, за даними суду ЄС, російські бізнесмени подали близько 60 позовів щодо зняття санкцій.
США та партнери заморозили російські активи на суму близько 300 мільярдів доларів. Раніше під час слухань в Комітеті фінансових послуг США міністерка фінансів США Дженет Єллен заявила, що російські активи мають залишаться замороженими до того, як Росія заплатить за шкоду, якої вона заподіяла Україні.
Як раніше повідомляв Голос Америки, у США зареєстровано REPO Act - законопроєкт про відновлення економічного процвітання та можливостей для українців. Він передбачає надання додаткової допомоги Україні використовуючи конфісковані суверенні активи РФ. Очікується, що доля законопроєкту буде вирішена восени.
Експерти вважають, що США можуть підштовхнути інші західні країни, якщо приймуть рішення на користь передачі заморожених російських активів Україні.
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- Голос Америки
Новий міністр оборони Британії прокоментував втрату танка Challenger в Україні
Британія з розумінням сприймає те, що під час війни обладнання може бути втрачене, а британська техніка зарекомендувала себе добре. Так міністр оборони Великої Британії Грант Шаппс відгукнувся на повідомлення про те, що британський танк Challenger 2 підбито в Україні.
Відео підбитого танка з'явились в соцмережах 5 серпня, як і повідомлення про те, що екіпаж танка врятувався.
Британія надала 14 таких танків Україні, сказав Шаппс в інтерв'ю Sky News в середу.
"Ми сприймаємо, що втрати устаткування можливі у воєнній зоні і саме так і трапилось в цьому випадку", - додав він.
Шеппс також підтвердив, що шестеро українських військових, які були в танку, вижили. "Це значне свідчення якості британської техніки", - наголосив посадовець і додав, що Велика Британія уважно слідкує за технікою наданою Україні.
Крім британських Challenger західні союзники надають Україні танки Leopard 2 з Іспанії та Німеччини та легкі танки з Франції. А вже у вересні до України можуть надійти і американські танки Abrams. Приблизно 200 українських військових завершили курс навчання на танках Abrams в Німеччині.
- Голос Америки
Військо, економіка та демократія - Блінкен назвав передумови процвітання України та прокоментував хід контрнаступу
Держсекретар США Ентоні Блінкен відзначив "гарний прогрес" українського контрнаступу та підтвердив готовність США і надалі допомагати Україні.
В коротких ремарках перед зустріччю з українським міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою Блінкен наголосив:
"Ми бачимо гарний прогрес контрнаступу і це дуже підбадьорює. Ми хочемо забезпечити, щоб Україна мала все необхідне не лише для успіху контрнаступу, але і на довгострокову перспективу, щоб вона мала потужні можливості для стримування, потужні можливості для оборони, щоб в майбутньому така агресія не повторилась".
Блінкен перебуває в Києві з неоголошеним візитом. В ході зустрічі з Блінкеном, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль відзначив, що Україна "високо цінує потужну підтримку і допомогу американського народу, американського уряду, американського президента", і наголосив, зокрема на тому, що дві третини всієї прямої бюджетної підтримки Україні міжнародних донорів надають саме США.
Наявність війська, здатного стримувати подальшу агресію та захистити від неї, а також потужної демократії та потужної економіки - це різниця між Україною, що виживе, а так буде, і Україною, яка процвітатиме, а це повинно і може відбутисьЕнтоні Блінкен
Блінкен своєю чергою, під час спілкування з українським прем'єр-міністром підкреслив, що США підтримують не лише українське військо, але і економіку та демократію.
"Тому, що все це - наявність війська, здатного стримувати подальшу агресію та захистити від неї, а також потужної демократії та потужної економіки - це різниця між Україною, що виживе, а так буде, і Україною, яка процвітатиме, а це повинно і може відбутись. І ми будемо вашими партнерами в цих зусиллях, як і багато інших країн у всьому світі", - заявив Блінкен.
Блінкен також планує зустрітись з президентом України Володимиром Зеленським, а також оголосити про нове фінансування США для України на понад 1 мільярд доларів.
На початку візиту Блінкен взяв участь у церемонії покладання квітів на Берковецькому кладовищі, щоб вшанувати пам'ять загиблих українських військовослужбовців.
"Україна має сильного партнера – Сполучені Штати", – держсекретар США Ентоні Блінкен. Відео
"Ми сповнені рішучості продовжувати співпрацю з партнерами, оскільки вони будують і відбудовують сильну економіку, сильну демократію, що є необхідним для того, щоб Україна не тільки вижила, але й процвітала в майбутньому, і в цьому Україна має сильного партнера – США", – держсекретар Ентоні Блінкен
Лідери Сенату США заявили про підтримку допомоги Україні
ВАШИНГТОН, 5 вересня (Reuters) – Лідери демократів і республіканців у Сенаті США висловили підтримку продовженню допомоги Україні у вівторок, коли законодавці повернулися до Вашингтона. Конгрес США має швидко ухвалити важливі законопроєкти про витрати.
Минулого місяця президент США Джо Байден звернувся до Конгресу з проханням схвалити близько 40 мільярдів доларів додаткових витрат, включаючи 24 мільярди доларів на допомогу Україні та інші міжнародні потреби, щоб перевірити готовність країни продовжувати підтримувати Україну в боротьбі проти російських загарбників.
"Ми також повинні продовжувати підтримувати наших друзів в Україні, зараз більше ніж будь-коли, оскільки контрнаступ проти путінських сил у самому розпалі", — сказав лідер демократичної більшості в Сенаті Чак Шумер, відкриваючи засідання Сенату після серпневої перерви.
"Найголовнішим пріоритетом Сенату має бути безпека американського народу. І цього місяця ми матимемо можливість зробити це за допомогою додаткових асигнувань на термінові пріоритети національної безпеки та ліквідації наслідків стихійних лих", – заявив лідер республіканців Мітч Макконнелл.
"Нам потрібно продовжити інвестувати в американську оборонно-промислову базу, як для підтримки наших партнерів у сьогоднішній боротьбі, так і для того, щоб допомогти нашим силам стримувати завтрашні загрози", – сказав він.
Радник Байдена з національної безпеки Джейк Салліван заявив журналістам у Білому домі раніше у вівторок, що адміністрація тісно співпрацює як з Сенатом, так і з Палатою представників над додатковим пакетом допомоги, який передбачає фінансування до кінця 2023 року.
Салліван сказав, що адміністрація вважає, що зможе забезпечити необхідне фінансування.
"Розмови були конструктивними, позитивними, змістовними, і ми очікуємо, що зможемо пройти шлях до надійного пакету, щоб Україна могла отримати те, що їй потрібно", – сказав він.
Шанси затвердити запит Байдена на додаткові кошти можуть бути менш райдужними в Палаті представників, де республіканці мають незначну більшість, а дехто з ультраправих, особливо ті, хто найбільше пов’язаний із колишнім президентом-республіканцем Дональдом Трампом, критично ставився до фінансування Києва США.
Прохання Байдена про допомогу Україні надійшло в той момент, коли законодавці мають до крайнього терміну 1 жовтня прийняти принаймні законопроєкт про короткострокові витрати, щоб уникнути призупинки роботи уряду, так званого "шатдауну".
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