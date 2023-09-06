Суд ЄС відхилив апеляцію двох російських мільярдерів щодо зняття санкцій

Суд відхилив апеляції Пумпянського, а також його дружини та сина.



Як йдеться у рішенні суду, яке цитує агентство DPA, хоча Пумпянський прямо і не відіграє ролі у війні, він «бере участь у діяльності секторів економіки, які становлять суттєве джерело доходів» для російського бюджету. Його дружина займає низку позицій у компаніях, підконтрольних Пумпянському, стверджує суд.



Засновник найбільшого в Росії виробника сталевих труб «Трубної металургійної компанії» Пумпянський потрапив під санкції ЄС у березні 2022 року.



Повідомляється, що пов’язаний з Кремлем мільярдер Геннадій Тимченко також програв апеляцію в суді.



Таким чином їхні активи в ЄС залишаться замороженими. Очікується, що обидва подадуть апеляцію.

За даними Bloomberg, російський мільярдер Геннадій Тимченко, намагаючись оскаржити санкції ЄС, накладені на нього через агресію Росії проти України, раніше заявляв у суді, що його тісні зв’язки з президентом РФ Володимиром Путіним не означають, що він є союзником Кремля в його політиці щодо України.

Геннадій Тимченко, якого у ЗМІ називають «скарбником Путіна», потрапив під санкції США у 2014 році після окупації Криму. ЄС та Велика Британія оголосили проти нього санкції у 2022 році.

Загалом, за даними суду ЄС, російські бізнесмени подали близько 60 позовів щодо зняття санкцій.

США та партнери заморозили російські активи на суму близько 300 мільярдів доларів. Раніше під час слухань в Комітеті фінансових послуг США міністерка фінансів США Дженет Єллен заявила, що російські активи мають залишаться замороженими до того, як Росія заплатить за шкоду, якої вона заподіяла Україні.

Як раніше повідомляв Голос Америки, у США зареєстровано REPO Act - законопроєкт про відновлення економічного процвітання та можливостей для українців. Він передбачає надання додаткової допомоги Україні використовуючи конфісковані суверенні активи РФ. Очікується, що доля законопроєкту буде вирішена восени.

Експерти вважають, що США можуть підштовхнути інші західні країни, якщо приймуть рішення на користь передачі заморожених російських активів Україні.