Що означає занесення ПВК «Вагнер» у британський список терористичних організацій?

Жорстока війна Росії проти України матиме глибокий вплив на китайське стратегічне мислення щодо Тайваню та військову трансформацію КНР у найближчі роки, вважає Мік Раян, колишній генерал збройних сил Австралії та експерт одного з вашингтонських дослідницьких центрів. Такий прогноз ексепрт озвучив на своїй власній платформі Futura Doctrina.

Генерал у відставці Мік Раян вважає, що війна в Україні стала “серйозним тривожним сигналом для стратегів”, у тому числі для керівництва Китайської Народної Республіки. А ситуація в Україні (та особливо реакція Заходу на війну), на його думку, змусять змінити підходи китайських військових стратегів.

КНР, каже Мік Раян, імовірно “засвоїть уроки України та застосує їх до більш складного випадку вторгнення на Тайвань у найближчі роки”.

Водночас генерал припускає, що китайці “здивовані відносною некомпетентністю російської стратегії та російських військових операцій”.

У статті “Чого Китай навчився з української війни. І що це означає для Заходу” Мік Раян зазначає, що боротьба України стала джерелом великої кількості звітів і документів, які досліджують уроки війни. Це відіграє важливу роль для урядів і військових інституцій у коригуванні власної стратегії та військових інвестицій.

Стосовно ситуації в Україні, уряди швидко приймали рішення щодо допомоги, натомість більше часу було витрачено на доставку такої допомоги. Час, які і географія, стає ще більш цінним ресурсом для Китаю у разі тайванського сценарію, вважає Раян.

Крім того, Китай використає наявний час для нарощування виробничої потужності щодо озброєння, оскільки і Росія, і Україна використали таку кількість боєприпасів, палива та військової техніки і такими темпами, яких у Європі не було з часів Другої світової війни.

При цьому, за винятком американського виробництва артилерійських боєприпасів, жодна країна ще не оголосила про розширення промислових потужностей для заміни матеріальних засобів і боєприпасів, що надсилаються в Україну.

Важливою складовою буде і розуміння союзників ворога.

“Китайці, ймовірно, також візьмуть до уваги, що Захід не бажав залучати своїх громадян воювати на боці українців”, – каже Раян.

Загрозливі дії Китаю свідчать про підготовку до війни – Атлантична рада

Про скурпульозне вивчення Китаєм російської війни в Україні говорять й інші експерти. Так, аналітики Atlantic Council кажуть: уроки, які Пекін виніс із вторгнення в Росію в Україну, а також з огляду на контрнаступ України, можуть створити основу для кризи навколо Тайваню в найближчі кілька років.

Загалом загрозливі жести китайської армії, військова риторика та інші недавні дії, на думку експертів Atlantic Council, схожі на підготовку до війни.

Китай вивчає вплив санкцій та спільні дії союзників – Foreign Affairs

Видання Foreign Affairs раніше цього року також стверджувало: Пекін засвоїв важливі уроки з українського досвіду. Зокрема, щодо санкційної кампанії Заходу та впливу такої "економічної зброї", яка цілком може бути спрямована проти самого Китаю.

Але ще більшим уроком стало не так питання економіки, як дипломатії та відносин. "Ймовірно, найважливішим уроком із поточного конфлікту є життєва важливість коаліцій", - йдеться у статті Foreign Affairs.

На важливості геополітичних уроків нинішньої війни для Китаю наголошувало і видання Defense One. А отримані уроки російсько-української війни "сформують власне майбутнє Китаю", пише видання.

Китай буде вивчати ворога, знаючи про прорахунки Путіна в Україні – Раян

Досвід президента Путіна та його помилкові уявлення про українців може переконати Сі Цзіньпіна, що йому потрібно більше інвестувати в розуміння мотивів тайванців і їхньої готовності протистояти будь-якому силовому об’єднанню, вважає генерал у відставці Раян.

Україна довела: якість людей має значення. Як і російські поразки, зумовлені також низькою якістю професійних військових, пише австралійський генерал. За його оцінками, розвиток військових лідерів залишається інституційною проблемою у Китаї.

Китайська армія приділяє значну увагу політичній освіті особового складу, а у китайських призовників з раннього віку виховують потребу вірити в необхідність “звільнення” Тайваню.

Обидві сторони постійно навчаються та адаптуються. Частина цієї битви за адаптацію зосереджена на технологіях, які втім не можуть бути ефективними без людського фактору, тож підтримка нових ідей та навчання також виходять на передній план.

Крім того, Росія продемонструвала світу, що відбувається, коли від лідера, який веде війну, приховують фактичну інформацію, про що говорила і Авріл Гейнс, директорка національної розвідки США.

Ядерна риторика Путіна, котра пори очевидний блеф, гарантувала певне стримування Заходу, може підштовхнути китайців до подальших інвестицій у свої сили ядерного стримування, вважає Мік Раян.

Роль лідерства у розбудові коаліції

Щоденні промови президента Володимира Зеленського, його візити на поле бою та виступи на великих міжнародних зібраннях мали вагоме значення для західної підтримки, тож лідер Китаю розглядатиме, як запобігти такому впливу з боку тайванського лідера.

Підсумовуючи про стан готовності Китаю до війни та причини, через які країна ретельно вивчає досвід війни в Україні, Мік Раян каже: “Їхнє навчання та адаптація не обов’язково повинні зробити їх ідеальними. Їм просто потрібно бути трохи кращими за своїх супротивників”.

Як повідомляв Голос Америки, війна Росії проти України дала чимало уроків світовій спільноті.

Зокрема, колишній командувач Cил спеціальних операцій армії США Кеннет Тово заявив під час слухань комітету Сенату США зі збройних сил, що Сили спецоперацій армії США винесли зокрема уроки в питанні інформаційних операцій.

Він зауважив, що успіх України у протистоянні російським інформаційним операціям зокрема відбувся за підтримки США.

Колишній міністр оборони Великої Британії Бен Воллес своєю чергою розповів, чого Захід вчиться на прикладі війни в Україні.

Навчатися з українцями та від українців порадили країнам альянсу НАТО автори звіту «Чи буде східний фланг готовий до бою?» Стримування до 2030 року».

Вони приділили особливу увагу у ньому вивченню українського досвіду та конкретним урокам з України.