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- Голос Америки
WSJ: США, Британія та ЄС відправили посланців в ОАЕ, щоб заблокувати експорт до РФ товарів подвійного призначення
Посадовці зі США, Британії та ЄС цього тижня відвідують Об'єднані Арабські Емірати, щоб переконати владу цієї країни припинити постачання в Росію товарів, які можуть використовуватись у війні проти України. Про це пише видання The Wall Street Journal з посиланням на джерела у США та Європі.
Як пише видання, мова йде про товари подвійного призначення, зокрема комп’ютерні чипи, електронні компоненти - які можна застосовувати як у цивільних, так і в військовій галузі.
ОАЕ не приєднались до західних санкцій щодо Росії, але кілька разів в ООН голосували за осуд вторгнення Росії в Україну.
Влада ОАЕ заявляла, що не бажає бути центом з ухиляння від санкцій. Після повномасштабного вторгнення в Україну Дубаї продовжують підтримувати співпрацю з Росією.
Як пише WSJ, представник ОАЕ запевнив, що перебуває у тісному діалозі з міжнародними партнерами в питанні війни в Україні та її наслідків для світової економіки, і що держава стежить за експортом продукції подвійного призначення та зобов’язується захищати “цілісність світової фінансової системи”.
США та ЄС стурбовані, що все більше товарів західного виробництва в обхід санкцій потрапляють до Росії через країни, що співпрацюють з РФ, зокрема ОАЕ, Китай, Вірменію та інші.
WSJ цитує представника Держдепу США, який заявив, що офіційні особи звертаються за допомогою до всіх країн, які “використовуються для обходу експортних обмежень та перенаправлення заборонених товарів російським кінцевим споживачам”.
Раніше чиновники з питань санкцій зі США, Британії та ЄС відвідували Туреччину та Казахстан, щоб переконати владу цих країн не допустити потрапляння товарів подвійного призначення з Заходу на поле бою в Україні.
У липні цього року, як повідомляв Голос Америки, США запровадили санкції щодо 120 осіб та організацій, які підозрюю у передачі Росії технологій, що можуть використовуватись з воєнною метою.
Частина цих компаній з Киргизії та ОАЕ передавали росіянам компоненти, знайдені у російських крилатих ракетах "Калібр", Х-10" та у дронах Орлан-10.
США також висловили занепокоєння Китаю через те, що деякі їхні компанії можуть надсилати в Росію технології подвійного призначення, які можуть використовуватись для виробництва зброї.
"У нас є занепокоєння щодо окремих організацій (в Китаї - ред.), які надають технології, технології подвійного призначення, що можуть бути використані, серед іншого, для безпілотників та інших видів зброї, які потім будуть використовуватися в Україні. Цим занепокоєнням ми поділилися з Пекіном, і сподіваємося, що вони зроблять усе можливе, щоб цього не сталося", - заявив Держсекретар США.
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- Голос Америки
Ердоган закликав Україну "пом'якшити підхід" щодо експорту зерна
Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган закликав Україну пом'якшити позицію в перемовинах щодо відновлення експорту зерна через українські чорноморські порти.
"Україна має особливо пом'якшити свої підходи, щоб була можливість робити спільні кроки з Росією", - заявив Ердоган під час спільної пресконференції з російським президентом Путіним в Сочі.
Він висловив сподівання на якнайшвидше відновлення дії Чорноморської зернової ініціативи через "усунення її недоліків" і заявив про нові пропозиції підготовлені в консультаціях з ООН. Минулого тижня в ООН заявили, що спрямували Путіну нові пропозиції щодо відновлення роботи ініціативи.
Путін, своєю чергою заявив в Сочі, що Захід має виконати вимоги Росії, для того, щоб ініціатива запрацювала. Путін також підтвердив намір надати мільйон тонн зерна африканським країнам через Туреччину. Певні поставки Росія обіцяє провести безкоштовно.
Раніше на російську пропозицію надіслати зерно до Африки критично відреагував генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш. "Жменькою пожертвувань деяким країнам не виправити значний вплив, який є на всіх усюди", назвав пропозицію Росії Гутерріш в липні.
"Очевидно, що коли йдеться про те, щоб забрати з ринку мільйони і мільйони тонн зерна, очевидно, на основі економічних законів, це призведе до росту цін, порівняно з тими, які були б з нормальним доступом українського зерна на міжнародні ринки", - заявив Гутерріш.
А в Білому домі російську пропозицію Африці назвали «відчайдушною спробою» Путіна приховати наслідки блокування Чорноморської зернової ініціативи.
В липні Росія вийшла з Чорноморської зернової ініціативи, яка забезпечувала поставки зерна з українських чорноморських портів. З того часу Росія також активізувала обстріли української сільськогосподарської інфраструктури, а напередодні зустрічі Росія провела нові удари по портовій інфраструктурі України на Дунаї. Ці атаки засудило Міністерство оборони Румунії. Представники міжнародної спільноти, включаючи ООН та США, неодноразово виступали з рішучим осудом обстрілів Росією зернової інфраструктури в Україні.
В Україні очікують, що після перемовин з Путіним, Ердоган поговорить з українським президентом Володимиром Зеленським. Про в понеділок заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, повідомляє Reuters.
Напередодні зустрічі Путіна та Ердогана, Зеленський обговорив питання експорту зерна з президентом Франції Еммануелем Макроном. Йшлося про забезпечення безпеки роботи коридору, а також безпеки Одеського регіону, повідомив в соцмережах президент України.
В статті використано матеріали Reuters, AFP.
- Голос Америки
Резніков написав заяву про відставку. Що про нього та Умєрова кажуть на Заході?
Міністр оборони Олексій Резніков подав прохання про відставку до Верховної Ради в понеділок. "Для мене було честю служити народові Україні і працювати для ЗСУ минулі 22 місяці, в найтяжчий період української сучасної історії", - твітує посадовець.
Напередодні український президент Володимир Зеленський оголосив про відставку Резнікова, заявивши про необхідність "нових підходів та інших форматів взаємодії як із військовими, так і з суспільством загалом". Він також запропонував призначити на цю посаду Рустема Умєрова.
Аналітики на Заході активно обговорюють відставку Резнікова, а також кандидатуру його наступника.
Резнікова добре сприймали на Заході, але репутацію його міністерства заплямували скандали із закупівлями, каже Ендрю Д'Аньєрі
Міжнародні видання звернули увагу на те, що відставка Резнікова відбулась на тлі скандалів із закупівлями в Міноборони. "Україна залежить від гігантських обсягів міжнародної допомоги й Київ прагне показати своїм західним партнерам, що тепер має нульову толерантність до корупції", - пише Washington Post, вказуючи на відставку Резнікова, а також арешт українського мільярдера Ігоря Коломойського минулого тижня.
Видання все ж наводить заяву виданню Резнікова, який наполягає, що працював над викоріненням корупції, а рішення про відставку не пов'язане зі скандалами. "Моя відставка не пов'язана з будь-якими корупційними скандалами: президент прийняв це рішення з інших міркувань", - пише виданню Резніков.
Звинувачення в корупції проти Міноборони стосувались внутрішніх закупівель, а не західної зброї чи коштів, однак, ймовірно, стали іміджевим тягарем для міністерства в очах Зеленського, зауважує аналітик вашингтонського аналітичного центру "Атлантична Рада" Ендрю Д'Аньєрі.
Він додає, що Резнікова добре сприймали на Заході. "Загалом, Резніков добре попрацював, але його проблеми з подоланням дрібної корупції викликали занепокоєння", - підсумовує Д'Аньєрі.
Трансформація міністерства, яку провів Резніков, заклала основи для вступу до НАТО, він також досягнув успіху в співпраці задля забезпечення міжнародної допомоги Україні, пише ВВС, посилаючись на радника Міноборони України Юрія Сака.
Умєров користується повагою на Заході, каже Тімоті Еш
Рустем Умєров, який очолює Фонд Держмайна України, раніше активно долучався до перемовин щодо обміну полоненими, а також Чорноморської зернової ініціативи, вказує CNN. А в українському Центрі протидії корупції вказують, що його робота на чолі Фонду Держмайна принесла "позитивні результати".
"Умєров - реформатор та здібний менеджер - додає Д'Аньєрі. - Його добре сприймуть на Заході, хоча він повинен буде будувати відносини з ключовими оборонними посадовцями з нуля".
Умєров користується повагою, відзначає британський економіст Тімоті Еш. Член кримськотатарської громади, Умєров вільно володіє турецькою, що "мають гарно сприйняти в Анкарі", твітує аналітик. "Сам факт призначення кримського татарина Міністром оборони України - це потужний меседж світу, як Україна планує завершити війну", - пише у FB Дарія Каленюк з українського Центру протидії корупції.
Видання відзначає, що теперішніми завданнями Умєрова можуть стати прискорення перемовин з надання Україні винищувачів F-16 та іншої зброї для контрнаступу, пише CNN. А от на стратегію контрнаступу зміна очільника Міноборони мало вплине, зауважує видання, вказуючи на думки експертів про те, що провідну роль в воєнній стратегії відіграє Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.
Відставка Резнікова збіглась в часі з візитом керівників антикорупційних відомств України до Вашингтона. Цього місяця, як заявлялось, до США також може прибути Зеленський.
- Голос Америки
Пан Гі Мун пропонує шлях створення трибуналу для переслідування злочину агресії Росії
Пан Гі Мун закликав світ створити спеціальний міжнародний трибунал для переслідування злочину агресії Росії проти України, щоб притягнути Путіна та його поплічників до відповідальності за міжнародні злочини.
Мир, чи справедливість - це хибний вибірПан Гі Мун
Щоб створити такий трибунал потрібна спеціальна резолюція Генеральної Асамблеї ООН, вважає ексгенсек НАТО. Він зауважив - спеціальний трибунал закриє правову прогалину, адже діючий Міжнародний кримінальний суд не може переслідувати злочин агресії, бо Росія не ратифікувала Римський статут, а рішення Ради Безпеки ООН Росія заветує.
Звернення Пан Гі Муна поширили в соцмедіа зовнішньополітичні відомства Латвії та Естонії.
"Мир, чи справедливість - це хибний вибір", - каже ексгенсек ООН, у відповідь на можливі нарікання, що прагнення справедливості може затягнути шлях до миру.
Пан Гі Мун наголосив - війна Росії в Україні є "кричущим" порушенням Статуту ООН, захист якого є міжнародною колективною відповідальністю і зауважив, що спеціальний трибунал має отримати широку міжнародну підтримку, включаючи серед країн Азії, Африки та Латинської Америки.
Ще однією ідеєю переслідування злочину агресії Росії проти України є створення так званого гібридного трибуналу. "Це означає, що українські суди отримуватимуть допомогу, щоб створити цей інтернаціоналізований суд, щоб судити за злочин агресії", - пояснив раніше в інтерв'ю Голосу Америки Девід Шеффер, експосол Держдепу з питань воєнних злочинів.
У Гаазі з липня працює Міжнародний центр з кримінального переслідування за злочин агресії проти України (ICPA), який сприяє збору, систематизації і підготовці даних для можливого міжнародного судового процесу за звинуваченнями у розв’язні війни Росії проти України.
Цей центр працює разом з Міжнародним кримінальним судом, який вже розслідує злочини війни та злочини проти людяності й геноциду.
Міжнародний кримінальний суд у березні видав ордери на арешт російського президента Владіміра Путіна та представниці російської влади Марії Львової-Белової за масове вивезення українських дітей в Росію.
- Голос Америки
Південна Африка каже, що не поставляла зброю Росії
Президент Південно-Африканської Республіки оголосив у неділю, що незалежна експертна група не виявила доказів того, що російський корабель буцімто перевозив зброю з Південної Африки для Росії.
Рубен Бріджіті, посол США в Південній Африці, стверджував у травні, що російський корабель пришвартувався на військово-морській базі Саймонс-Таун поблизу Кейптауна, щоб отримати вантаж зброї для перевезення його до Росії.
«Жодне зі звинувачень щодо поставок зброї Росії не підтвердилося, — заявив у неділю президент Сиріл Рамафоса. - Жодного дозволу на експорт зброї не було видано і зброя не експортувалася».
Слідчі виявили, що корабель пришвартувався в Саймонс-Таун в грудні 2022 року, щоб доставити зброю Південно-Африканським національним силам за контрактом від 2018 року з компанією Armscor, повідомив Рамафоса.
Лідер Південно-Африканської Республіки заявив, що ці звинувачення в поставках зброї Росії "заплямували" імідж країни.
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