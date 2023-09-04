Заморожені російські активи можуть піти на відновлення України – погляд експертів

30 серпня речник Єврокомісії заявив про готовність найближчим часом озвучити пропозицію щодо використання заморожених активів Росії. З початку повномасштабної війни ведуться дискусії про можливе використання цих грошей на відновлення шкоди, заподіяної Росією Україні. Близько 350 млрд доларів російських активів, за різними оцінками, заморожено країнами Заходу.

Гроші на відновлення української економіки

411 мільярдів доларів – вартість відновлення України після шкоди, яку війна Росії вчинила за перший рік повномасштабного вторгнення. Таку оцінку дали у Світовому банку ще на початку цього року. Ця сума збільшується щодня.

Експерт із Гарварду, який займається оцінкою шкоди, спричиненої Путіним, вважає, що з 2014 року ця цифра може сягати 2 трильйонів. “Понад 2 трильйони доларів знадобиться для відшкодування українцям тієї шкоди, яку заподіяли їхнім життям, матеріальним благам та довкіллю. Чим довше триває ця руйнація, тим вищим буде цей рахунок”, – вважає дослідник Гарвардського університету Волтер Клеменс.

Українська влада наголошує – основним джерелом надходження коштів на відновлення України від наслідків російської агресії мають стати арештовані активи Росії. І хоч остаточне число невідоме, сьогодні у світі заморожено близько 350 мільярдів доларів резервів активів російського Центробанку. “Коли свої гроші втратить і держава-терорист, і всі російські особи, чия колаборація з Кремлем створила умови для російської агресії або які є публічним прикриттям для російських корупціонерів, тоді буде досягнуто дуже важливої мети – вони відчують, що таке втрата”, – говорив президент України Володимир Зеленський, коментуючи законопроєкт у США щодо конфіскації російських активів. В ЄС ще не має згоди щодо конфіскації.

Політичний аргумент для передачі заморожених російських активів

Дискусії в ЄС про можливість використання для відбудови України заморожених активів Росії та підсанкційних російських олігархів, тривають вже півтора року і поки що – безрезультатно. Колишній координатор політики санкцій Державного департаменту Деніел Фрід вважає, що саме політичні аргументи можуть підштовхнути країни Заходу до подібного рішення.

Урядам, можливо, буде важко просити своїх платників податків продовжувати платити за відновлення у війні, яку почала Росія. У той момент коли ми сидимо на понад 300 мільярдах доларів російських грошей

“Я думаю, що ця ситуація підштовхне нас всіх до такого політичного рішення. Це і російські воєнні злочини, атаки на цивільних, той факт, що урядам, можливо, буде важко просити їх платників податків продовжувати платити за відновлення у війні, яку почала Росія. У той момент коли ми сидимо на понад 300 мільярдах доларів російських грошей. Це політичний аргумент, з яким багато людей погодяться”, – говорить Деніел Фрід.

Найбільший обсяг заморожених російських активів – близько 220 мільярдів доларів, розташований на території Європейського Союзу. Брюссель вже тривалий час розглядає різні пропозиції передати Україні заморожені російські активи. Втім у ЄС досі не вийшло досягнути політичного консенсусу.

Євросоюз має контрпропозицію замість конфіскації основної суми російських активів. Пропозиція, яку розглядає Європейський Союз, передбачає спрямування відсотків, отриманих від заморожених російських активів в Україну. “Цього недостатньо – це становитиме 3 мільярди доларів на рік. Навіть за скромною оцінкою пошкоджень, знадобиться 124 роки, щоб допомогти відбудувати Україну. Реальне число, ймовірно, вдвічі або втричі більше”, – пояснює Голосу Америки юрисконсульт з організації Razom for Ukraine Юлія Зіскіна.

Юридичні перепони та погрози Росії

У червні 2023 робоча група ЄС, яка аналізувала можливість розпорядження російськими активами в Європі, зазначала, що немає надійного правового механізму, який дає змогу конфіскувати заморожені або іммобілізовані активи лише на тій підставі, що вони підпадають під санкції Євросоюзу.

Є обов’язок поважати російську власність, тож взяти її під санкційний режим було б порушенням міжнародного права. Ви повинні в цьому разі сказати: “Так, але ж ми маємо порушувати міжнародне право щодо Росії, тому що Росія першою порушила міжнародне право

На думку юриста і професора історії в Університеті Вірджинії у США Філіпа Зелікова, проти заморожених російських грошей можна використати державні контрзаходи, які б призупинили зобов’язання країн поважати російські активи.

“Застосування контрзаходів порушує звичайні зобов’язання, що викликано поганою поведінкою інших країн. Є обов’язок поважати російську власність, тож взяти її під санкційний режим було б порушенням міжнародного права. Ви повинні в цьому разі сказати: “Так, але ж ми маємо порушувати міжнародне право щодо Росії, тому що Росія першою порушила міжнародне право”, – говорить Філіп Зеліков.

Кремль заявляв, що якщо в ЄС та інших країнах вирішать використовувати заморожені російські активи для підтримки України, то Москва розцінюватиме цей крок як пряму крадіжку. Путін назвав пропозиції ЄС порушенням правил та норм міжнародної торгівлі.

Не зважаючи на заяви російської влади й готовність судитись за порушення обовʼязків країн Заходу щодо російських активів, експерти наголошують, що шанси Росії виграти у будь-який з цих справ мінімальні. “Відверто кажучи, так, вони можуть подати в суд на будь-кого і можуть зробити це відразу. Але більшим питанням є те, чи буде цей позов успішним і, чи зможе Росія виграти, якщо подасть до суду. І відповідь тут неймовірно проста – ні”, – говорить Юлія Зіскіна.

Як США можуть підштовхнути Захід

Порівняно з європейськими країнами, у Сполучених Штатах знаходиться менш значуща частина заморожених чи іммобілізованих активів Росії. Водночас у США зареєстровано REPO Act - законопроєкт про відновлення економічного процвітання та можливостей для українців. Він передбачає надання додаткової допомоги Україні використовуючи конфісковані суверенні активи РФ. Очікується, що доля законопроєкту буде вирішена восени.

Експерти вважають, що США можуть підштовхнути інші західні країни, якщо приймуть рішення на користь передачі заморожених російських активів Україні.

“REPO Act чинитиме тиск на адміністрацію, щоб просуватись далі. Якщо у когось були сумніви щодо президентських повноважень, які, як на мене – досить чіткі, з чим погоджуються і юристи, якщо у когось є сумніви – ось Конгрес приносить все на срібній тарілочці. Ніби говорить: так, є повноваження та ось ми даємо ще більше повноважень”, – наголошує Філіп Зеліков.

Співавтор законопроєкт сенатор-республіканець Джим Ріш вважає, що REPO Act це спосіб відбудувати Україну використовуючи російські активи, тим самим зменшивши тягар для платників податків США. “Призначення цього законопроєкт достатньо просте, — він був створений, щоб ми могли отримати контроль над усіма російськими активами, над якими тільки можна отримати контроль, ліквідувати їх та подбати про те, щоб ці гроші пішли в Україну, щоб таким чином допомогти українцям в усіх потребах”, – підкреслює в інтервʼю Голосу Америки сенатор-республіканець Джим Ріш.

Сенатор Джим Ріш наголосив, що інші країни вже запустили цей процес: "Зокрема, я обговорював це зі своїми колегами в Канаді, і вони вже випередили нас у цьому процесі. Ми маємо передати ці кошти якомога швидше". Канада, яку ставить в приклад сенатор Ріш, ще рік тому прийняла законодавство, яке дозволяє конфісковувати та продавати заморожені російські активи. Канадські урядовці підкреслювали, що ці активи будуть спрямовувати саме для допомоги Україні.

Наприкінці квітня 2022 року Конгрес США схвалив законопроєкт, який передбачає конфіскацію заморожених активів російських підсанкційних юридичних та фізичних осіб. Вилучені кошти будуть спрямовані для надання додаткової військової та гуманітарної допомоги Україні. У травні вже була схвалена перша передача конфіскованих активів підсанкційного російського бізнесмена Костянтина Малофєєва для використання в Україні

Експерти вважають – хоч у США і знаходиться відносно мала частка заморожених російських активів, якщо Вашингтон почне передавати їх на відбудову України – інші країни Заходу наслідуватимуть приклад США.

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