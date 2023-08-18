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Захід має перейти від санкцій до виплати репарацій із конфіскованих активів Росії – експерт
Західні країни мають перейти від режиму санкцій до примусової виплати репарацій Росією Україні з резервів активів російського Центробанку, заморожених на Заході. На цьому наголосили експерти під час вебінару U.S.-Ukraine Foundation, присвяченого виплатам репарацій Україні за шкоду заподіяну війною.
Раніше, на початку 2023 року, юридична служба Єврокомісії вказувала, що заморожені на Заході російські гроші не можна експропріювати, а свого часу основну суму та відсотки потрібно буде повернути Росії.
На думку юриста і професора історії в Університеті Вірджинії у США Філіпа Зелікова, який брав участь у вебінарі, проти заморожених російських грошей можна використати державні контрзаходи, які б призупинили зобов’язання країн поважати російські активи.
Але щоб діяти проти російських активів, потрібно заявити, що ми виходимо за межі санкцій і перейти до контрзаходів, відповідно до яких призупинити наші зобов’язання поважати російські активиФіліп Зеліков
“Застосування контрзаходів порушує звичайні зобов’язання, що викликано поганою поведінкою інших країн. Є обов’язок поважати російську власність, тож взяти її під санкційний режим було б порушенням міжнародного права. Ви повинні в цьому разі сказати: “Так, але ж ми маємо порушувати міжнародне право щодо Росії, тому що Росія першою порушила міжнародне право”, – говорить Філіп Зеліков.
За словами Зелікова, країни ЄС залишаються у парадигмі санкцій, замість того щоб аналізувати можливість вжити контрзаходи: “В парадигмі санкцій їхні заяви технічно правильні. Але щоб діяти проти російських активів, потрібно заявити, що ми виходимо за межі санкцій і перейти до контрзаходів, відповідно до яких призупинити наші зобов’язання поважати російські активи”.
За оцінкою робочої групи ЄС, яка аналізувала можливість розпорядження російськими активами в Європі, Євросоюз поки не знайшов законного механізму для конфіскації заморожених російських активів, сукупна вартість яких становить понад 300 мільярдів євро. У червні 2023 ця робоча група зазначала, що “немає надійного правового механізму, який дає змогу конфіскувати заморожені або іммобілізовані активи лише на тій підставі, що вони підпадають під санкції Євросоюзу”.
Кремль заявляв, що якщо в ЄС та інших країнах вирішать використовувати заморожені російські активи для підтримки України, то Москва розцінюватиме цей крок як пряму крадіжку. Путін назвав пропозиції ЄС порушенням правил та норм міжнародної торгівлі.
“Ніхто не стверджував, що юридично ми не можемо вживати державні контрзаходи. Це не обговорюють. У політичному плані окремі держави не бажають вживати контрзаходи з різних політичних причин”, – говорить аналітик. На його думку, йдеться про те, що країни побоюються порушувати зобов’язання перед Росією, через ризик того, що Кремль робитиме кроки у відповідь проти їхніх компаній і бізнес-діяльності.
Сьогодні, коли виповнюється 540 днів після повномасштабного вторгнення, стало цілком зрозуміло, що Росія не збирається припиняти війну, тим більше відшкодовувати Україні за ту шкоду, яку вона завдала. Згода Росії не потрібнаЮлія Зіскіна
Юрист-консульт з організації Razom for Ukraine Юлія Зіскіна наголошує на тому, що репарації відповідають правовій основі принципу відповідальності держав. За її словами контрзаходи кодифіковані статтями Комісії міжнародного права ООН щодо відповідальності держав.
За словами Зіскіної, для контрзаходів не потрібно погодження із Росією. “Сьогодні, коли виповнюється 540 днів після повномасштабного вторгнення, стало цілком зрозуміло, що Росія не збирається припиняти війну, тим більше відшкодовувати Україні за ту шкоду, яку вона завдала. Згода Росії не потрібна... Насправді не було б контрзаходів, якби країна проти якої їх вживають, погоджувалась би на це”.
Навіть якщо Росія судитиметься із країнами, які передали б Україні заморожені ресурси, шансів виграти ці справи у Росії мало, вважає Зіскіна: “Важливо пам’ятати, що активи, які держави конфіскують в межах своєї юрисдикції, ці країни використовуватимуть не для власного збагачення, а щоб компенсувати жертвам, яким Росія вже юридично винна. Тому навіть якщо Росія подасть до суду, я не бачу сценарію, в якому вона могла б виграти”.
Як раніше повідомляв Голос Америки, міністерка фінансів США Дженет Єллен в червні заявила, що США та союзники заморозили російські активи і вони мають залишатись замороженими до того, як Росія заплатить за шкоду, якої вона заподіяла Україні. Єллен наголосила на важливості тісної координації задля створення міжнародного механізму репарацій для України з міжнародними союзниками та партнерами, адже, за її словами, "більшість іммобілізованих суверенних активів Росії не знаходяться в Сполучених Штатах".
За словами Зелікова, Україна відчуває значний економічний тиск, в тому числі через неможливість знайти способи експорту українського врожаю. Він наголошує, що економічний тиск зросте із наближенням зими. “Поєднання фінансового тиску, той факт, що Росія вперто продовжує війну, фактично розширюючи її, зараз перерізаючи морські шляхи в Чорному морі та атакуючи всі ці цілі в Україні. Я думаю, що всі ці фактори створять можливість зробити ще один великий поштовх для переходу від санкцій до контрзаходів”, – додає експерт.
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- Голос Америки
Українцям продовжили дію статусу тимчасового перебування у США
Дію статусу тимчасового перебування у США (TPS) для українців продовжили на 18 місяців. Таке рішення прийняв міністр внутрішньої безпеки США Алехандро Майоркас.
"Вторгнення Росії до України триває і призвело до гуманітарної кризи, яка вимагає, щоб Сполучені Штати продовжили надавати захист українцям, які не можуть повернутись до країни, - заявив Мафоркас. - Ми продовжимо пропонувати підтримку українцям через цю тимчасову гуманітарну програму".
Строк дії статусу, який мав завершитись 20 жовтня 2023 року подовжено до 19 квітня 2025 року через те, що збройний конфлікт поки не дозволяє українцям безпечно повернутись до України, йдеться в повідомленні відомства.
Також міністерство розширило можливості для українців, які перебувають в США, приєднатись до програми. Тепер, таке право отримали українці, які проживали в США станом на 16 серпня 2023 року.
А студенти з України, які навчаються в США і перебувають в країні за візою F-1 отримали можливість подати запит на дозвіл на роботу і зменшити курсове навантаження не втрачаючи візу на час дії TPS.
За даними уряду США, це рішення дозволить майже 26 000 осіб продовжити перебувати в країні за статусом тимчасового захисту TPS.
Додатково цей статус зможуть отримати ще 166700 осіб, припустили в міністерстві.
- Голос Америки
"Ця війна була і залишається непередбачуваною" – в Білому домі відреагували на статтю WP про досягнення цілей контрнаступу
Протягом всього часу повномасштабного вторгнення Росії в Україну з’являлися різноманітні аналітичні оцінки з багатьох джерел щодо того, як саме розвиватимуться події у війні.
Однак, «ми спостерігали численні зміни в цій аналітиці в міру того, як динамічно змінюються умови на полі бою». Так прокоментував радник з національної безпеки США Джейк Салліван статтю видання Washington Post від 17 серпня.
У статті зазначено, зокрема, що розвідка США вважає, що українські війська не досягнуть своєї головної мети під час контрнаступу цього літа, а саме звільнення Мелітополя і розірвання сухопутного коридору між Кримом і Росією.
«Ми робимо все, що можемо, щоб підтримати Україну у її контрнаступі. Ми не збираємося перешкоджати результату. Ми не будемо прогнозувати, що станеться, бо ця війна була і залишається непередбачуваною по своїй суті», - додав Салліван.
«Я вірю та впевнений у спроможностях та особливо в хоробрості українських бійців, щоб продовжувати просування на полі бою», - завершив свій коментар Салліван.
"Це тактика, щоб відвернути увагу від дій Кремля", - посол США про скликане Росією засідання Радбезу
У четвер Рада Безпеки ООН за наполяганням Росії знову зібралася на засідання для того, щоб обговорити постачання Заходом зброї Україні. Позицію держав - постійних країн-членів Радбезу - представляли або заступники, або радники місій. Багато дипломатів у виступах казали про втому від чергового обговорення цієї теми, яку ООН нав’язує Росія. Представниця Франції прямо заявила, що Росія скликала засідання для того, щоб поширювати пропаганду.
Серед виступаючих був і американський працівник ЗМІ Денні Гайфон, пости та матеріали якого часто цитують російські медіа. Він висловив переконання, що підтримка США України погано впливає на звичайних американців. Або про те, що західна зброя, яку надсилають Україні, осідає на чорних ринках, хоча жодних доказів цього не було надано. Подібні заяви лунали і під час виступу заступника російського постпреда Дмитра Полянського.
Головним же доповідачем від ООН була Ізумі Накаміцу, висока представниця ООН з питань роззброєння. Вона нагадала, що інформація від західних урядів про передачу ними зброї та боєприпасів доступна у відкритих джерелах. Це, зокрема, танки, броньовані машини, бойові літаки, гелікоптери, артилерійські системи великого калібру, ракетні системи, дрони, а також боєприпаси з дистанційним керуванням, стрілецька та легка зброя. За її словами, впродовж останніх місяців кількість повідомлень про передачу зброї та боєприпасів українським силам збільшилася. Вона також відмітила, що надходили повідомлення про те, що держави передають або планують передати зброю, зокрема, дрони та боєприпаси, Росії для їхнього використання в Україні.
Згадала Накаміцу і про передачу Україні касетних боєприпасів. За її словами, це викликає велику стурбованість. ООН неодноразово закликала «залишити ці види боєприпасів в історії та не використовувати».
З 24 лютого 2022 року по 13 серпня 2023 року Управління Верховного комісара з прав людини зафіксувало в Україні 26 384 жертви серед цивільного населення, з них 9 444 загиблих і 16 940 поранених. Фактичні цифри будуть значно вищимиІзумі Накаміцу, висока представниця ООН з питань роззброєння
Водночас вона нагадала, що усі сторони конфлікту мають обов’язок захищати цивільних осіб та забезпечувати дотримання міжнародного гуманітарного права. «Вплив посилення насильства на цивільне населення залишається предметом великого занепокоєння. З 24 лютого 2022 року по 13 серпня 2023 року Управління Верховного комісара з прав людини зафіксувало в Україні 26 384 жертви серед цивільного населення, з них 9 444 загиблих і 16 940 поранених. Фактичні цифри будуть значно вищими», - повідомила вона.
За її словами, ООН рішуче засуджує напади на цивільних осіб та цивільну інфраструктуру та закликає до їх негайного припинення. «Російський військовий наступ на Україну порушує Статут ООН і міжнародне право. Він завдає найбільшого удару по вразливим верствам населення. Необхідно покласти край цій жорстокій війні. Я закликаю всі держави-члени докласти всіх зусиль для миру», - заявила вона.
Заступник постійного представника США при ООН Роберт Вуд, який головував на засіданні (серпень – місяць американського президентства у Раді Безпеки), своєю чергою, заявив, що США продовжать підтримувати самозахист України від російської агресії. За його словами, Росія лише поглиблює кризу та підриває зусилля щодо пошуку мирного рішення. Саме ж засідання Вуд назвав марнотратним та тактикою Росії, спрямованою на те, щоб відвернути увагу від дій Кремля, у той час, як Росія намагається "нахабно переписати цю історію".
Він також нагадав, що Росія, яка звинувачує світ у постачанні зброї Україні, сама хоче посилити воєнну співпрацю з КНДР, у тому числі тиснучи на лідера КНДР Кім Чен Ина, щоб він продав додаткове озброєння Москві. Це суперечить резолюціям Радбезу, за які у тому числі голосувала Росія. «КНДР вже зробила перше постачання зброї для "Групи Вагнера" у листопаді, порушуючи резолюції», - додав він.
Росія порушує резолюції Радбезу і щодо Ірану та купує в нього дрони. «США поновлять свої заклики до генсека ООН розслідувати ці порушення», - додав він.
Також, за словами Вуда, Путін не виявляє інтересу у змістовній дипломатії. І відколи Рада Безпеки востаннє обговорювала цю тему в червні, саме Росія посилила війну та перетворила на зброю продовольство, коли вийшла з Чорноморської зернової ініціативи. Вуд додав, що західна зброя, надана Україні, не є причиною цієї війни та не продовжує її. «Ця відповідальність лежить на Кремлі. Якби Росія була стурбована зменшенням конфлікту та пом’якшенням можливого незаконного використання зброї, вона б припинила цю війну, вивела свої сили, а не посилювала ядерну риторику, ракетні обстріли, порушення прав людини та резолюцій Ради Безпеки ООН і Статуту ООН», - переконаний дипломат.
Ми пишаємося тим, що підтримуємо Україну, оскільки вона захищає себе відповідно до міжнародного права та Статуту ООН. Допоки Росія не виведе війська, ми продовжуватимемо допомагати Україні захищатисяПредставник Великої Британії
Представник Великої Британії нагадав Росії, як її ракети поцілили у готель Покровська. Інший обстріл вбив родину з немовлям у Широкій Балці. У вівторок російська ракета розбила дитячий майданчик у Львові. «Ось як лідери Росії ведуть цю війну, яку вони обрали. І саме тому ми пишаємося тим, що підтримуємо Україну, оскільки вона захищає себе відповідно до міжнародного права та Статуту ООН. Колеги, Велика Британія хоче миру. Україна хоче миру. Весь світ хоче миру. Але президент Путін продемонстрував, що він несерйозно ставиться до будь-якого миру, який поважає міжнародне право», - заявив він.
Дипломат нагадав, що поки Україна та міжнародні партнери з усього світу обговорювали важливість справедливого та сталого миру, підкріпленого Статутом ООН, Росія продовжувала скидати бомби на українські порти та зерносховища. «Дозвольте мені чітко сказати. Нестабільна Росія не відповідає нашим інтересам, і ми поважаємо російський народ. Президент Путін може покласти край стражданням українського народу та власних солдатів завтра, вивівши всі російські сили з України в межах міжнародно визнаної території України. Допоки цього не станеться, ми продовжуватимемо допомагати Україні захищатися», - повідомив він.
- Голос Америки
США прискорять надання дозволу на поставки F-16 Україні
США запевнили Нідерланди та Данію, що прискорять надання дозволу на передачу Україні сучасних літаків, після того, як навчання пілотів буде завершено, повідомив посадовець США у четвер.
Нідерланди та Данія очолюють так звану "літакову коаліцію", що координує міжнародні зусилля з навчання українських пілотів на літаках F-16, а також можливі поставки літаків.
Міністр закордонних справ Нідерландів Вопке Хустра назвав "визначним етапом" рішення США і наголосив, що тепер його країна продовжить обговорення поставок з європейськими партнерами.
"Ми вітаємо рішення Вашингтона прокласти шлях для того, щоб надіслати Україні винищувачі F-16", - твітує посадовець.
Видання Politico повідомило з посиланням на двох посадовців США, що Америка вже передала Данії та Нідерландам навчальні матеріали для пілотів.
США також підтвердили, що за необхідності проведуть у себе такі навчання. "США готові підтримати навчальні зусилля в координації з коаліцією і готові прийняти навчання українських пілотів в США, якщо всі потужності в Європі будуть зайняті", - заявив прес-секретар Пентагону Пет Райдер в коментарі для CBS 17 серпня.
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