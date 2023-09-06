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Студія Вашингтон

Інтерв’ю із послом України у Туреччині. СТУДІЯ ВАШИНГТОН

Інтерв’ю із послом України у Туреччині. СТУДІЯ ВАШИНГТОН
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Інтерв’ю із послом України у Туреччині. СТУДІЯ ВАШИНГТОН

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Сьогодні в Студії Вашингтон. США очікують, що тема російської війни проти України, і її наслідків для світу, буде у фокусі саміту G20. США прагнуть повернути Росію до виконання Чорноморської зернової угоди, – Ведант Пател. Інтерв’ю із послом України у Туреччині: про Чорноморську зернову угоду та військову співпрацю між Анкарою і Києвом.

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