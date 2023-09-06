Інтерв’ю із послом України у Туреччині. СТУДІЯ ВАШИНГТОН
Сьогодні в Студії Вашингтон. США очікують, що тема російської війни проти України, і її наслідків для світу, буде у фокусі саміту G20. США прагнуть повернути Росію до виконання Чорноморської зернової угоди, – Ведант Пател. Інтерв’ю із послом України у Туреччині: про Чорноморську зернову угоду та військову співпрацю між Анкарою і Києвом.
Випуски
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вересень 05, 2023
На Заході коментують зміну міністра оборони України. СТУДІЯ ВАШИНГТОН
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вересень 02, 2023
Українці підкорюють Burning Man. СТУДІЯ ВАШИНГТОН
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вересень 01, 2023
Опалювальний сезон. Якою буде зима в Європі, Україні? СТУДІЯ ВАШИНГТОН
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серпень 31, 2023
Псков, Москва… Експерт коментує удари БПЛА по РФ. СТУДІЯ ВАШИНГТОН
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серпень 30, 2023
Новий пакет допомоги США для України - деталі. СТУДІЯ ВАШИНГТОН
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серпень 29, 2023
Українські активісти влаштували ходу у столиці США. СТУДІЯ ВАШИНГТОН