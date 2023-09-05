Підтримка України – у національних інтересах США, – Салліван. ЧАС-ТАЙМ
В ефірі Час-Тайм. США очікують, що тема російської війни проти України, і її наслідків для світу, буде у фокусі саміту G20. Американський Конгрес повертається до роботи: чого чекати Україні? США прагнуть повернути Росію до виконання Чорноморської зернової угоди, – Ведант Пател.Інтерв’ю із послом України у Туреччині: про Чорноморську зернову угоду та військову співпрацю між Анкарою і Києвом. 200 американських родин боряться за українських сиріт. Фокус – дрони: як благодійний фонд “Свобода України” зі США допомагає ЗСУ.
Випуски
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вересень 04, 2023
Зустріч Путіна і Ердогана – деталі, реакції. ЧАС-ТАЙМ
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вересень 01, 2023
Білий дім: ЗСУ здійснили значний прогрес у контрнаступі. ЧАС-ТАЙМ
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серпень 31, 2023
Ґрант Шаппс та Україна. Чого очікувати? ЧАС-ТАЙМ
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серпень 30, 2023
США відреагували на переговори Росії та КНДР. ЧАС-ТАЙМ
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серпень 28, 2023
Армія дронів: як безпілотники допомагають ЗСУ. ЧАС-ТАЙМ