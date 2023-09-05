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Час-Time

Підтримка України – у національних інтересах США, – Салліван. ЧАС-ТАЙМ

Підтримка України – у національних інтересах США, – Салліван. ЧАС-ТАЙМ
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Підтримка України – у національних інтересах США, – Салліван. ЧАС-ТАЙМ

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В ефірі Час-Тайм. США очікують, що тема російської війни проти України, і її наслідків для світу, буде у фокусі саміту G20. Американський Конгрес повертається до роботи: чого чекати Україні? США прагнуть повернути Росію до виконання Чорноморської зернової угоди, – Ведант Пател.Інтерв’ю із послом України у Туреччині: про Чорноморську зернову угоду та військову співпрацю між Анкарою і Києвом. 200 американських родин боряться за українських сиріт. Фокус – дрони: як благодійний фонд “Свобода України” зі США допомагає ЗСУ.

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