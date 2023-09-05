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Брифінг Голосу Америки

Брифінг. Конгрес повертається до роботи: чого чекати Україні?

Брифінг. Конгрес повертається до роботи: чого чекати Україні?
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Брифінг. Конгрес повертається до роботи: чого чекати Україні?

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Брифінг Голосу Америки - наживо. Американський Конгрес повертається до роботи: чи встигнуть законодавці схвалити додаткове багатомільярдне фінансування для України до кінця фіскального року у вересні? Включення із Капітолійського пагорбу. Які важелі впливу має Туреччина на Росію з точки зору зернової угоди, чи варто очікувати посилення військової співпраці між Анкарою та Києвом? Інтерв'ю із послом України у Туреччині Василем Боднаром. Дивіться Брифінг Голосу Америки наживо о 18:00 за Києвом з понеділка по п’ятницю. Беріть участь у дискусії – коментуйте, ставте запитання, пишіть звідки нас дивитеся.

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