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Брифінг Голосу Америки

Брифінг. Відставка Резнікова, номінація Умєрова: реакції на Заході

Брифінг. Відставка Резнікова, номінація Умєрова: реакції на Заході
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Брифінг. Відставка Резнікова, номінація Умєрова: реакції на Заході

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Брифінг Голосу Америки - наживо. Як на Заході реагують на заміну українського міністра оборони? Чого очікувати від зустрічі Ердогана і Путіна? Чому на саміт G20 не запросили Україну? І як Україна будує дипломатію в країнах Глобального Півдня?

Дивіться Брифінг Голосу Америки наживо о 18:00 за Києвом з понеділка по п’ятницю. Беріть участь у дискусії – коментуйте, ставте запитання, пишіть звідки нас дивитеся.

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