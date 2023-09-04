Брифінг. Відставка Резнікова, номінація Умєрова: реакції на Заході

Брифінг Голосу Америки - наживо. Як на Заході реагують на заміну українського міністра оборони? Чого очікувати від зустрічі Ердогана і Путіна? Чому на саміт G20 не запросили Україну? І як Україна будує дипломатію в країнах Глобального Півдня?