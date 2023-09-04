Дивіться Брифінг Голосу Америки наживо о 18:00 за Києвом з понеділка по п’ятницю. Беріть участь у дискусії – коментуйте, ставте запитання, пишіть звідки нас дивитеся.
Брифінг. Відставка Резнікова, номінація Умєрова: реакції на Заході
Випуски
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вересень 01, 2023
Брифінг. Український тризуб на фестивалі Burning Man
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серпень 31, 2023
Брифінг. Новий міністр оборони Британії Грант Шаппс: хто він?
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серпень 30, 2023
Брифінг. Обстріли України, атака дронами на Росію: реакції на Заході
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серпень 29, 2023
Брифінг. Як зупинити потрапляння західних компонентів до зброї РФ?
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серпень 25, 2023
Брифінг. Пентагон – про тренування українських пілотів у США