Білий дім: ЗСУ здійснили значний прогрес у контрнаступі. ЧАС-ТАЙМ

В ефірі Час-Тайм. У США помітили значний прогрес Збройних сил України за минулі 72 години на Запорізькому напрямку. ЗМІ: танки ABRAMS будуть в Україні вже у вересні. Контрадміралом США у відставці: час на боці України - якщо Захід вчасно надаватиме Україні зброю в потрібній для перемоги кількості. Як працюють фермери поблизу фронту – репортаж із Запоріжжя. Хто і чому вирішує стати солдатом і як війна в Україні вплинула на мотивацію поляків служити? Українці підкорюють Burning Man.