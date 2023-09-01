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Час-Time

Білий дім: ЗСУ здійснили значний прогрес у контрнаступі. ЧАС-ТАЙМ

Білий дім: ЗСУ здійснили значний прогрес у контрнаступі. ЧАС-ТАЙМ
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Білий дім: ЗСУ здійснили значний прогрес у контрнаступі. ЧАС-ТАЙМ

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В ефірі Час-Тайм. У США помітили значний прогрес Збройних сил України за минулі 72 години на Запорізькому напрямку. ЗМІ: танки ABRAMS будуть в Україні вже у вересні. Контрадміралом США у відставці: час на боці України - якщо Захід вчасно надаватиме Україні зброю в потрібній для перемоги кількості. Як працюють фермери поблизу фронту – репортаж із Запоріжжя. Хто і чому вирішує стати солдатом і як війна в Україні вплинула на мотивацію поляків служити? Українці підкорюють Burning Man.

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