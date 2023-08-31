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Час-Time

Ґрант Шаппс та Україна. Чого очікувати? ЧАС-ТАЙМ

Ґрант Шаппс та Україна. Чого очікувати? ЧАС-ТАЙМ
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Ґрант Шаппс та Україна. Чого очікувати? ЧАС-ТАЙМ

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В ефірі Час-Тайм. Новим міністром оборони Великої Британії став Ґрант Шаппс, замінивши на тій посаді Бена Воллеса. Чи готова Європа виконати обіцянки про енергонезалежність від Росії? Розмова з експертом. Бен Годжес: про можливості F-16 в Україні і те, чому критика контрнаступу – невиправдана. Американський хірург повертає руки українським військовим.

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