Ґрант Шаппс та Україна. Чого очікувати? ЧАС-ТАЙМ

В ефірі Час-Тайм. Новим міністром оборони Великої Британії став Ґрант Шаппс, замінивши на тій посаді Бена Воллеса. Чи готова Європа виконати обіцянки про енергонезалежність від Росії? Розмова з експертом. Бен Годжес: про можливості F-16 в Україні і те, чому критика контрнаступу – невиправдана. Американський хірург повертає руки українським військовим.