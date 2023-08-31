Ґрант Шаппс та Україна. Чого очікувати? ЧАС-ТАЙМ
В ефірі Час-Тайм. Новим міністром оборони Великої Британії став Ґрант Шаппс, замінивши на тій посаді Бена Воллеса. Чи готова Європа виконати обіцянки про енергонезалежність від Росії? Розмова з експертом. Бен Годжес: про можливості F-16 в Україні і те, чому критика контрнаступу – невиправдана. Американський хірург повертає руки українським військовим.
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серпень 30, 2023
США відреагували на переговори Росії та КНДР. ЧАС-ТАЙМ
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серпень 28, 2023
Армія дронів: як безпілотники допомагають ЗСУ. ЧАС-ТАЙМ
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серпень 25, 2023
Де і як проходитимуть тренування українців на F-16? ЧАС-ТАЙМ
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серпень 24, 2023
США розпочнуть тренування українців на F-16 у жовтні. ЧАС-ТАЙМ
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серпень 23, 2023
Падіння літака Пригожина та дебати республіканців. ЧАС-ТАЙМ