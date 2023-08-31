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Брифінг Голосу Америки

Брифінг. Новий міністр оборони Британії Грант Шаппс: хто він?

Брифінг. Новий міністр оборони Британії Грант Шаппс: хто він?
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Брифінг. Новий міністр оборони Британії Грант Шаппс: хто він?

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Брифінг Голосу Америки - наживо. Ким є новий міністр оборони Британії Грант Шаппс, і що його призначення означає для України? Розповідає наш кореспондент у Лондоні Богдан Цюпин. Як аналітики коментують роботу російських сил ППО? І чи готова Європа виконати обіцянки про енергонезалежність від Росії? Дивіться Брифінг Голосу Америки наживо о 18:00 за Києвом з понеділка по п’ятницю. Беріть участь у дискусії – коментуйте, ставте запитання, пишіть звідки нас дивитеся.

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