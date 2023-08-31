Брифінг. Новий міністр оборони Британії Грант Шаппс: хто він?
Брифінг Голосу Америки - наживо. Ким є новий міністр оборони Британії Грант Шаппс, і що його призначення означає для України? Розповідає наш кореспондент у Лондоні Богдан Цюпин. Як аналітики коментують роботу російських сил ППО? І чи готова Європа виконати обіцянки про енергонезалежність від Росії? Дивіться Брифінг Голосу Америки наживо о 18:00 за Києвом з понеділка по п’ятницю. Беріть участь у дискусії – коментуйте, ставте запитання, пишіть звідки нас дивитеся.
Випуски
-
серпень 30, 2023
Брифінг. Обстріли України, атака дронами на Росію: реакції на Заході
-
серпень 29, 2023
Брифінг. Як зупинити потрапляння західних компонентів до зброї РФ?
-
-
серпень 25, 2023
Брифінг. Пентагон – про тренування українських пілотів у США
-
серпень 24, 2023
Брифінг. Світові лідери вітають Україну із Днем Незалежності
-
серпень 23, 2023
Брифінг. Дебати республіканців: які позиції кандидатів по Україні?