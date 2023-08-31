Псков, Москва… Експерт коментує удари БПЛА по РФ. СТУДІЯ ВАШИНГТОН

Сьогодні в Студії Вашингтон. Удари українських БПЛА по Москві, Чорноморському флоту та інших об’єктах на території РФ — це невід’ємний елемент українського контрнаступу, – Бен Годжес. США стурбовані тим, що Росія та Північна Корея активно домовляються про постачання зброї, – Джон Кірбі. Речниця Білого дому додала, що Росія змушена була звернутись по зброю і техніку до злочинних режимів, таких як Північна Корея, частково внаслідок дії американських санкцій.