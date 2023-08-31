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Студія Вашингтон

Псков, Москва… Експерт коментує удари БПЛА по РФ. СТУДІЯ ВАШИНГТОН

Псков, Москва… Експерт коментує удари БПЛА по РФ. СТУДІЯ ВАШИНГТОН
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Псков, Москва… Експерт коментує удари БПЛА по РФ. СТУДІЯ ВАШИНГТОН

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Сьогодні в Студії Вашингтон. Удари українських БПЛА по Москві, Чорноморському флоту та інших об’єктах на території РФ — це невід’ємний елемент українського контрнаступу, – Бен Годжес. США стурбовані тим, що Росія та Північна Корея активно домовляються про постачання зброї, – Джон Кірбі. Речниця Білого дому додала, що Росія змушена була звернутись по зброю і техніку до злочинних режимів, таких як Північна Корея, частково внаслідок дії американських санкцій.

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