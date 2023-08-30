США відреагували на переговори Росії та КНДР. ЧАС-ТАЙМ
В ефірі Час-Тайм. США стурбовані тим, що Росія та Північна Корея активно домовляються про постачання зброї, – Джон Кірбі. Удари українських БПЛА по Москві, Чорноморському флоту та інших об’єктах на території РФ — це невід’ємний елемент українського контрнаступу, – Бен Годжес. “Не можна гаяти час”: експерти порадили як позбутись ядерної залежності від Росії. У США українські офіцери вивчали, як краще захищати культурну спадщину на війні. Українські кардіологи діляться досвідом з колегами у США: розмова з Іллею Ємцем.
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