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Час-Time

Вівек Рамасвамі: хто він, що каже про РФ, і яку підтримку зараз має? ЧАС-ТАЙМ

Вівек Рамасвамі: хто він, що каже про РФ, і яку підтримку зараз має? ЧАС-ТАЙМ
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Вівек Рамасвамі: хто він, що каже про РФ, і яку підтримку зараз має? ЧАС-ТАЙМ

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В ефірі Час-Тайм. 250 млн доларів – сума чергового щойно оголошеного пакету допомоги США для України. Чому західні компоненти досі потрапляють до російської зброї, і як це зупинити? Вівек Рамасвамі: хто він, що каже про відносини із Росією, і яку підтримку зараз має? Експерти: яку роль Китай може відіграти щодо війни в Україні. Справа Князєва – болючий удар для України, – глава Вищої ради правосуддя. Інтервʼю.

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