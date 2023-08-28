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Армія дронів: як безпілотники допомагають ЗСУ. ЧАС-ТАЙМ

Армія дронів: як безпілотники допомагають ЗСУ. ЧАС-ТАЙМ
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Армія дронів: як безпілотники допомагають ЗСУ. ЧАС-ТАЙМ

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В ефірі Час-Тайм. Євросоюз готується погодити нову військову допомогу Україні. Шарль Мішель: ЄС має бути готовий прийняти до складу нові країни до 2030 року. Як саме ЄС треба готуватися, і про яких потенційних нових членів може йтися? У Вашингтоні влаштували ходу до Дня Незалежності України. Як безпілотники допомагають ЗСУ: розповідь командира роти “АХІЛЛЕС”. “Армія дронів” — інтервʼю з Юрієм Щиголем про розквіт українського виробництва безпілотників, їх експортний потенціал, а також навчання операторів дронів. Скільки років найстаршим світовим лідерам сучасності?

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