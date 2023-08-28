Армія дронів: як безпілотники допомагають ЗСУ. ЧАС-ТАЙМ
В ефірі Час-Тайм. Євросоюз готується погодити нову військову допомогу Україні. Шарль Мішель: ЄС має бути готовий прийняти до складу нові країни до 2030 року. Як саме ЄС треба готуватися, і про яких потенційних нових членів може йтися? У Вашингтоні влаштували ходу до Дня Незалежності України. Як безпілотники допомагають ЗСУ: розповідь командира роти “АХІЛЛЕС”. “Армія дронів” — інтервʼю з Юрієм Щиголем про розквіт українського виробництва безпілотників, їх експортний потенціал, а також навчання операторів дронів. Скільки років найстаршим світовим лідерам сучасності?
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серпень 25, 2023
Де і як проходитимуть тренування українців на F-16? ЧАС-ТАЙМ
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серпень 24, 2023
США розпочнуть тренування українців на F-16 у жовтні. ЧАС-ТАЙМ
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серпень 23, 2023
Падіння літака Пригожина та дебати республіканців. ЧАС-ТАЙМ
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серпень 22, 2023
Салліван: Війна в Україні – не телесеріал. ЧАС-ТАЙМ
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серпень 21, 2023
Чого очікувати Україні від саміту БРІКС? ЧАС-ТАЙМ
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серпень 18, 2023
Винищувачі F-16 для України – нові заяви. ЧАС-ТАЙМ