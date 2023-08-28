Брифінг. Українці у Вашингтоні влаштували ходу задля більшої підтримки
Брифінг Голосу Америки - наживо. Українці у Вашингтоні влаштували ходу до Дня незалежності задля більшої підтримки США. Розповідає Ірина Шинкаренко. Також говоримо про загибель українських льотчиків на Житомирщині, зокрема пілота "Джуса" - і згадуємо про його роль у просуванні рішення щодо F-16 для України. Беріть участь у дискусії – коментуйте, ставте запитання, пишіть звідки нас дивитеся.
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