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Брифінг Голосу Америки

Брифінг. Українці у Вашингтоні влаштували ходу задля більшої підтримки

Брифінг. Українці у Вашингтоні влаштували ходу задля більшої підтримки
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Брифінг. Українці у Вашингтоні влаштували ходу задля більшої підтримки

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Брифінг Голосу Америки - наживо. Українці у Вашингтоні влаштували ходу до Дня незалежності задля більшої підтримки США. Розповідає Ірина Шинкаренко. Також говоримо про загибель українських льотчиків на Житомирщині, зокрема пілота "Джуса" - і згадуємо про його роль у просуванні рішення щодо F-16 для України. Беріть участь у дискусії – коментуйте, ставте запитання, пишіть звідки нас дивитеся.

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