Брифінг. Українці у Вашингтоні влаштували ходу задля більшої підтримки

Брифінг Голосу Америки - наживо. Українці у Вашингтоні влаштували ходу до Дня незалежності задля більшої підтримки США. Розповідає Ірина Шинкаренко. Також говоримо про загибель українських льотчиків на Житомирщині, зокрема пілота "Джуса" - і згадуємо про його роль у просуванні рішення щодо F-16 для України. Беріть участь у дискусії – коментуйте, ставте запитання, пишіть звідки нас дивитеся.