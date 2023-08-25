Пентагон оголосив дату тренування на F-16. СТУДІЯ ВАШИНГТОН

Сьогодні у Студії Вашингтон. Очікується, що програма тренувань українських пілотів на американських винищувачах F-16 розпочнеться в жовтні у штаті Аризона. Американський президент Джо Байден висловив сподівання, що наступний День Незалежності українці відзначатимуть у мирі і безпеці. Він наголосив, що американці по всій країні підтримують українців, і що підтримка Сполучених Штатів лишатиметься непохитною.