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Студія Вашингтон

Пентагон оголосив дату тренування на F-16. СТУДІЯ ВАШИНГТОН

Пентагон оголосив дату тренування на F-16. СТУДІЯ ВАШИНГТОН
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Пентагон оголосив дату тренування на F-16. СТУДІЯ ВАШИНГТОН

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Сьогодні у Студії Вашингтон. Очікується, що програма тренувань українських пілотів на американських винищувачах F-16 розпочнеться в жовтні у штаті Аризона. Американський президент Джо Байден висловив сподівання, що наступний День Незалежності українці відзначатимуть у мирі і безпеці. Він наголосив, що американці по всій країні підтримують українців, і що підтримка Сполучених Штатів лишатиметься непохитною.

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