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Час-Time

США розпочнуть тренування українців на F-16 у жовтні. ЧАС-ТАЙМ

США розпочнуть тренування українців на F-16 у жовтні. ЧАС-ТАЙМ
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США розпочнуть тренування українців на F-16 у жовтні. ЧАС-ТАЙМ

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В ефірі Час-Тайм. Світові лідери вітають Україну із Днем Незалежності і запевняють у непохитній підтримці. Держдеп США оприлюднив нові санкції проти РФ за викрадення українських дітей. Заяви американських сенаторі у Києві. У Радбезі ООН пройшло засідання щодо викрадення українських дітей – нові подробиці. Підсумки дебатів претендентів на республіканську номінацію у президенти США: тема України спричинила запальну дискусію. Як українці у різних куточках світу відзначають День Незалежності. Як відомі українці у США промотують Україну завдяки прапору.

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