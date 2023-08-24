США розпочнуть тренування українців на F-16 у жовтні. ЧАС-ТАЙМ

В ефірі Час-Тайм. Світові лідери вітають Україну із Днем Незалежності і запевняють у непохитній підтримці. Держдеп США оприлюднив нові санкції проти РФ за викрадення українських дітей. Заяви американських сенаторі у Києві. У Радбезі ООН пройшло засідання щодо викрадення українських дітей – нові подробиці. Підсумки дебатів претендентів на республіканську номінацію у президенти США: тема України спричинила запальну дискусію. Як українці у різних куточках світу відзначають День Незалежності. Як відомі українці у США промотують Україну завдяки прапору.