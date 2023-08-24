США розпочнуть тренування українців на F-16 у жовтні. ЧАС-ТАЙМ
В ефірі Час-Тайм. Світові лідери вітають Україну із Днем Незалежності і запевняють у непохитній підтримці. Держдеп США оприлюднив нові санкції проти РФ за викрадення українських дітей. Заяви американських сенаторі у Києві. У Радбезі ООН пройшло засідання щодо викрадення українських дітей – нові подробиці. Підсумки дебатів претендентів на республіканську номінацію у президенти США: тема України спричинила запальну дискусію. Як українці у різних куточках світу відзначають День Незалежності. Як відомі українці у США промотують Україну завдяки прапору.
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серпень 23, 2023
Падіння літака Пригожина та дебати республіканців. ЧАС-ТАЙМ
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серпень 22, 2023
Салліван: Війна в Україні – не телесеріал. ЧАС-ТАЙМ
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серпень 21, 2023
Чого очікувати Україні від саміту БРІКС? ЧАС-ТАЙМ
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серпень 18, 2023
Винищувачі F-16 для України – нові заяви. ЧАС-ТАЙМ
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серпень 17, 2023
Позиція США щодо вступу України в НАТО не змінилася. ЧАС-ТАЙМ
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серпень 16, 2023
Українці на Гаваях розповіли про наслідки пожеж. ЧАС-ТАЙМ