Падіння літака Пригожина та дебати республіканців. ЧАС-ТАЙМ
В ефірі Час-Тайм. «Один із найбільш впізнаваних символів у всьому світі»: як у США, за допомогою українського прапора, привертають увагу до російської війни відомі українці. «Для нас - це честь - мати можливість підтримати українців»: двопартійна делегація американських сенаторів у Києві запевнила українців у підтримці США. Еміне Джапарова – про головні тези форуму Кримської платформи. Як тисячі українців сходяться разом у Нью-Джерсі – співають гімн та піднімають прапор до Дня Незалежності України. У США відбуваються перші президентські дебати Республіканської партії. Що кандидати кажуть про Україну?
Випуски
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серпень 22, 2023
Салліван: Війна в Україні – не телесеріал. ЧАС-ТАЙМ
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серпень 21, 2023
Чого очікувати Україні від саміту БРІКС? ЧАС-ТАЙМ
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серпень 18, 2023
Винищувачі F-16 для України – нові заяви. ЧАС-ТАЙМ
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серпень 17, 2023
Позиція США щодо вступу України в НАТО не змінилася. ЧАС-ТАЙМ
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серпень 16, 2023
Українці на Гаваях розповіли про наслідки пожеж. ЧАС-ТАЙМ
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серпень 15, 2023
Курс рубля – що далі? Пояснюють західні експерти. ЧАС-ТАЙМ