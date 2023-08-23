Падіння літака Пригожина та дебати республіканців. ЧАС-ТАЙМ

В ефірі Час-Тайм. «Один із найбільш впізнаваних символів у всьому світі»: як у США, за допомогою українського прапора, привертають увагу до російської війни відомі українці. «Для нас - це честь - мати можливість підтримати українців»: двопартійна делегація американських сенаторів у Києві запевнила українців у підтримці США. Еміне Джапарова – про головні тези форуму Кримської платформи. Як тисячі українців сходяться разом у Нью-Джерсі – співають гімн та піднімають прапор до Дня Незалежності України. У США відбуваються перші президентські дебати Республіканської партії. Що кандидати кажуть про Україну?