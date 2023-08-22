Брифінг. З чим повертається президент Зеленський із Європи?

Брифінг Голосу Америки - наживо. Результати візиту українського президента до Європи. Що означає розширення літакової коаліції, та чим особливий новий пакет військової допомоги від Швеції? Говоримо у деталях. Дивіться Брифінг Голосу Америки наживо о 18:00 за Києвом з понеділка по п’ятницю. Беріть участь у дискусії – коментуйте, ставте запитання, пишіть звідки нас дивитеся.