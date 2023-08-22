Трамп каже, що прибуде до суду в четвер. Заставу встановлено на рівні 200 000$

Колишній президент США Дональд Трамп каже, що він прибуде до суду в Джорджії в четвер, де йому оголосять звинувачення у незаконних діях, спрямованих на скасування поразки на виборах у штаті 2020 року.

"Ти можеш у це повірити? Я поїду в Атланту, штат Джорджія, у четвер, щоб мене ЗААРЕШТУВАЛИ», — написав Трамп у своїй соціальній мережі в понеділок увечері, через кілька годин після того, як йому було встановлено заставу обсягом 200 000 доларів.

Це буде четверта явка до суду Трампа з квітня, коли він став першим колишнім президентом в історії США, якому пред'явлено звинувачення.

Трамп виступив із заявою через кілька годин після того, як його адвокати зустрілися з прокурорами в Атланті, щоб обговорити деталі його звільнення під заставу.

Колишньому президенту заборонено залякувати співобвинувачених, свідків або потерпілих у справі, зокрема в соціальних мережах, згідно з домовленістю, підписаною окружним прокурором округу Фултон Фані Вілліс, адвокатами захисту Трампа та суддею. В домовленості також йдеться про «дописи в соціальних мережах або репости дописів», зроблені іншими.

Трамп неодноразово використовував соціальні мережі, щоб атакувати людей, причетних до кримінальних справ проти нього під час кампанії за повернення Білого дому в 2024 році.

Він критикував Вілліса ще до того, як йому було висунуто звинувачення, і окремо в соцмережевому дописі в понеділок згадав про губернатора Джорджії Браяна Кемпа, республіканця, який виступав проти спроб Трампа скасувати вибори.

Угода також забороняє колишньому президенту робити будь-які «прямі або непрямі погрози будь-якого характеру» свідкам або співобвинуваченим, а також будь-яким чином спілкуватися з ними про факти справи, окрім як через адвокатів.

У наказі встановлено суму застави Трампа за корумповані організації, які перебувають під впливом рекетирів — або RICO — у розмірі 80 000 доларів США та додано по 10 000 доларів США за кожною з 12 інших пунктів звинувачення, які йому пред’явлені.

Застава – це сума, яку відповідачі повинні сплатити, щоб гарантувати, що вони з’являться під час необхідних явок у суді.

Вілліс встановив кінцевий термін до полудня п'ятниці, коли Трамп і його 18 співобвинувачених повинні явитись до суду, щоб отримати протокол.

Прокурор запропонувала, щоб обвинуваченим було пред’явлено протягом тижня, починаючи з 5 вересня. Вона сказала, що хоче передати справу до суду в березні наступного року, що збігається з активною фазою президентської кампанії.

Речник Трампа не відповів на прохання прокоментувати заяву, як і адвокат колишнього президента.

Трамп приїде до Джорджії через день після перших дебатів серед республіканців, які він вирішив пропустити.

Для оформлення Трамп, як очікується, прибуде у в'язницю округу Фултон, яка вже давно страждає від проблем. Минулого місяця Міністерство юстиції почало розслідування щодо умов утримання, у відповідь на скарги на брудні камери, насильство, а також через смерть минулого року чоловіка, тіло якого було знайдено в психіатричному відділенні головної в’язниці.

Минулого місяця в ізоляторі округу Фултон померли три людини. Офіс шерифа округу Фултон заявив у пресреліз в понеділок вдень, що коли Трамп здасться, територія навколо в'язниці буде "жорстко закрита".

Очікується, що Трамп не проведе там багато часу. Коли обвинувачені прибувають до будівлі, вони зазвичай проходять через контрольно-пропускний пункт перед тим, як зареєструватися для офіційного оформлення у фойє. У процесі бронювання відповідачів зазвичай фотографують, знімають відбитки пальців і просять надати певну особисту інформацію.

Оскільки заставу Трампа вже встановлено, його звільнять з-під варти після завершення оформлення. На відміну від інших юрисдикцій, в окрузі Фултон явка до суду зазвичай призначається після того, як відповідач завершить процес оформлення, а не в той самий день.

Оформлення колишнього президента, який все ще має цілодобову охорону Секретної служби, створило безліч проблем з безпекою та логістикою в інших юрисдикціях.

Під час своїх попередніх появ у суді штату Нью-Йорк і федеральних судах у Маямі та Вашингтоні Трамп не був у наручниках під час перебування під вартою. Від нього також не вимагали позувати для фотографій, замість цього чиновники використовували існуючі фотографії колишнього президента.