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Чого очікувати Україні від саміту БРІКС? ЧАС-ТАЙМ

Чого очікувати Україні від саміту БРІКС? ЧАС-ТАЙМ
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Чого очікувати Україні від саміту БРІКС? ЧАС-ТАЙМ

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В ефірі Час-Тайм. "F-16 – літак, зроблений Сполученими Штатами", – Володимир Зеленський подякував США та країнам Північної Європи за підтримку авіаційної коаліції. Ситуація на ЗАЕС надзвичайно небезпечна, – дослідниця в Гарварді Мар'яна Буджерин. Наскільки важливим є вплив Росії серед країн БРІКС: аналіз західних експертів. Чого очікувати Україні від саміту БРІКС: розмова з посолкою України в ПАР Любов’ю Абравітовою. Американець приїхав в Україну, щоб допомогти ветеранам ЗСУ у реабілітації. У Лос-Анджелесі відбувся забіг, присвячений святкуванню Дня Прапора та Дня Незалежності України.

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