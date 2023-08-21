Чого очікувати Україні від саміту БРІКС? ЧАС-ТАЙМ

В ефірі Час-Тайм. "F-16 – літак, зроблений Сполученими Штатами", – Володимир Зеленський подякував США та країнам Північної Європи за підтримку авіаційної коаліції. Ситуація на ЗАЕС надзвичайно небезпечна, – дослідниця в Гарварді Мар'яна Буджерин. Наскільки важливим є вплив Росії серед країн БРІКС: аналіз західних експертів. Чого очікувати Україні від саміту БРІКС: розмова з посолкою України в ПАР Любов’ю Абравітовою. Американець приїхав в Україну, щоб допомогти ветеранам ЗСУ у реабілітації. У Лос-Анджелесі відбувся забіг, присвячений святкуванню Дня Прапора та Дня Незалежності України.