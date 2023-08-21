Чого очікувати Україні від саміту БРІКС? ЧАС-ТАЙМ
В ефірі Час-Тайм. "F-16 – літак, зроблений Сполученими Штатами", – Володимир Зеленський подякував США та країнам Північної Європи за підтримку авіаційної коаліції. Ситуація на ЗАЕС надзвичайно небезпечна, – дослідниця в Гарварді Мар'яна Буджерин. Наскільки важливим є вплив Росії серед країн БРІКС: аналіз західних експертів. Чого очікувати Україні від саміту БРІКС: розмова з посолкою України в ПАР Любов’ю Абравітовою. Американець приїхав в Україну, щоб допомогти ветеранам ЗСУ у реабілітації. У Лос-Анджелесі відбувся забіг, присвячений святкуванню Дня Прапора та Дня Незалежності України.
Випуски
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серпень 18, 2023
Винищувачі F-16 для України – нові заяви. ЧАС-ТАЙМ
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серпень 17, 2023
Позиція США щодо вступу України в НАТО не змінилася. ЧАС-ТАЙМ
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серпень 16, 2023
Українці на Гаваях розповіли про наслідки пожеж. ЧАС-ТАЙМ
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серпень 15, 2023
Курс рубля – що далі? Пояснюють західні експерти. ЧАС-ТАЙМ
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серпень 14, 2023
Чи дадуть Україні ракети Taurus? Огляд заяв. ЧАС-ТАЙМ
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серпень 11, 2023
Конгрес США вирішить чи надати Україні $24 млрд допомоги. ЧАС-ТАЙМ