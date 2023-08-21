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Брифінг Голосу Америки

Брифінг. Понад 60 F-16 для України від партнерів: реакції оглядачів

Брифінг. Понад 60 F-16 для України від партнерів: реакції оглядачів
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Брифінг. Понад 60 F-16 для України від партнерів: реакції оглядачів

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Брифінг Голосу Америки - наживо. Україна отримає понад 60 сучасних винищувачів від партнерів - реакції оглядачів. Чого очікувати Україні від саміту БРІКС, і що може змусити африканські країни переглянути свою позицію щодо російської війни? Про це говоримо із посолкою України у ПАР Любов'ю Абравітовою. Дивіться Брифінг Голосу Америки наживо о 18:00 за Києвом з понеділка по п’ятницю. Беріть участь у дискусії – коментуйте, ставте запитання, пишіть звідки нас дивитеся.

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