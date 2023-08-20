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- Голос Америки
Боягузливий та навмисний удар по цивільних: Боррель про російську атаку на Чернігів
Верховний представник Європейського Союзу із зовнішньої політики та політики безпеки Жозеп Боррель засудив російський ракетний удар по центру Чернігова, в результаті якого постраждали принаймні 148 осіб.
«Рішуче засуджуємо черговий боягузливий і навмисний російський удар по Чернігову, спрямований на університет і театр, в результаті якого загинуло щонайменше 7 мирних жителів, у тому числі дітей, і ще багато отримали поранення», - написав Боррель на своїй сторінці в мережі Х.
Нескінченним терором назвав російську атаку на Чернігів естонський президент Алар Каріс і пообіцяв продовжувати підтримувати Україну.
«Терор Росії нескінченний. Приголомшлива жорстокість у Чернігові. Бомбардування цивільних будівель не лише нелюдяно, це також є воєнним злочином. Усі злочинці постануть перед судом! Естонія не втомиться підтримувати Україну», - написав Каріс в мережі Х.
Як повідомляв раніше Голос Америки, атаку росіян на центр Чернігова засудив і Державний секретар США Ентоні Блінкен.
"Ми рішуче засуджуємо черговий жахливий ракетний обстріл ні в чому не винних мирних жителів Чернігова. Ми оплакуємо цю трагічну втрату життя, і наші серця зараз з родинами жертв. США завжди стоятимуть на боці народу України. Росія має припинити свою жорстоку війну зараз", - написав Блінкен на своїй сторінці у мережі Х.
Російські ракетні та безпілотні удари по українських містах, портах і населенню відображають глибину, до якої Росія опустилася, і мають зупинитися, написала на своїй сторінці у мережі Х посолка США в Україні Бріджит Брінк.
Як повідомляв раніше Голос Америки, з осудом атаки виступила і гуманітарна координаторка ООН в Україні Деніз Браун.
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- Радіо Свобода
- Голос Америки
Рютте: Нідерланди та Данія зобов’язуються передати Україні винищувачі F-16
Нідерланди й Данія зобов’язуються поставити Україні винищувачі F-16 "після виконання умов для такої передачі", зазначив прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте під час спільної пресконференції з президентом Володимиром Зеленським.
Як відзначив Рютте, в травні Нідерланди заявили, що навчатимуть українських пілотів для розгортання на F-16. Водночас неможливо проводити навчання у разі відсутності винищувачів.
"Тобто для навчання потрібна доставка літаків. Сьогодні ми можемо оголосити, що Нідерланди та Данія зобов'язуються передати літаки F-16 Україні, коли будуть виконані умови для такої передачі", – заявив Рютте.
Президент Володимир Зеленський уточнив, що Україна на першому етапі отримає від партнерів 42 американських винищувача F-16.
"Ми з Марком Рютте домовились про кількість F-16, які будуть надані Україні – після тренування наших пілотів та інженерів. 42 літаки. І це лише початок", – написав президент.
Як повідомляв раніше Голос Америки, у листі надісланому міністрам закордонних справ Данії та Нідерландів цього тижня Держсекретар США Ентоні Блінкен офіційно підтвердив намір США прискорити надання дозволу союзникам, в першу чергу Данії та Нідерландам, передати літаки Україні після завершення тренування пілотів.
Надання літаків буде "природним продовженням" обіцянки президента США Джо Байдена, даної світовим лідерам під час саміту "Групи семи" в Хіросімі 19-21 травня, підтримати тренування українських пілотів на американських літаках F-16, заявив на пресконференції в п'ятницю радник з національної безпеки США Джейк Салліван.
"За навчанням слідуватиме передача, в міру того, як ми працюємо з Конгресом, щоб реалізувати це, і з нашими союзниками. Цього тижня [листом Блінкена] ми наголосили, підкреслили та поставили знак оклику на цьому", - заявив Салліван у відповідь на питання щодо намірів США насправді передати літаки Україні.
Президент США Джо Байден схвалив програму підготовки українських пілотів на F-16 у травні, але поки що не названо терміни постачання військових літаків.
- Голос Америки
Британська розвідка: Україна, ймовірно, використовує С-200 як балістичні ракети
Українська армія могла переобладнати зенітні ракети С-200 (назва за стандартами НАТО: SA-5 GAMMON) та використовує їх, як наземні балістичні ракети, повідомляється у денному зведенні британської розвідки.
Британські розвідники зазначають, що керівництво Повітряно-космічних сил (ВКС) РФ перебуває під «сильним тиском покращити протиповітряну оборону західної Росії, де за останні місяці посилилась загроза проникнення всередину Росії».
«Напади глибоко всередині Росії є стратегічно важливими, оскільки президент Путін майже напевно вторгся в Україну, припускаючи, що це не матиме прямого впливу на росіян», - йдеться у зведенні.
Розвідники наголошують, що безпілотні літальні апарати регулярно налітають на Москву. Крім того, збільшилась кількість повідомлень про удари по Росії SA-5 GAMMON (натівська назва С-200).
«Ця радянська 7,5 тонна,11-метрова зброя була знята з озброєння ППО України. Проте зараз, мабуть, вона використовується як наземна балістична ракета», - кажуть у британській розвідці.
- Голос Америки
Блінкен засудив ракетний удар РФ по мирному населенню Чернігова
Державний секретар США Ентоні Блінкен прокоментував ракетний удар РФ по центру Чернігова, внаслідок якого постраждало щонайменше 148 людей і принаймні семеро загинули.
"Ми рішуче засуджуємо черговий жахливий ракетний обстріл ні в чому не винних мирних жителів Чернігова. Ми оплакуємо цю трагічну втрату життя, і наші серця з родинами жертв. США завжди стоятимуть на боці народу України. Росія має припинити свою жорстоку війну зараз", - написав Блінкен на своїй сторінці у мережі Х.
Раніше ракетний удар росіян по Чернігову засудила посолка США в Україні Бріджит Брінк.
"Нажахані новиною про сьогоднішній денний обстріл історичного центру Чернігова. Невинні чоловіки, жінки та діти, які насолоджуються прекрасною суботою – святом в Україні – ніколи не повинні бути вбитими чи пораненими. Російські ракетні та безпілотні удари по українських містах, портах і населенню відображають глибину, до якої Росія опустилася, і має зупинитися. Разом з народом України ми оплакуємо цю трагедію", - написала посолка в мережі Х.
Як повідомляв раніше Голос Америки, з осудом атаки виступила і гуманітарна координаторка ООН в Україні Деніз Браун.
"Особливо жахливо, що удар було нанесено по головній площі великого міста вранці, коли люди гуляють або йдуть до церкви, щоб відсвяткувати сьогоднішнє релігійне свято для багатьох українців. Я засуджую цю практику російських ударів по густонаселених районах України, що призводить до загибелі людей, масових руйнувань та різкого зростання гуманітарних потреб", - заявила посадовиця.
За даними голови обласної військової адміністрації В’ячеслава Чауса, у результаті удару в місті пошкоджені понад 60 будинків, розташованих поряд із місцем, куди вдарила російська ракета.
Раніше повідомлялось, що у драмтеатрі, куди влучала російська ракета, відбувалась виставка дронів. Втім, очільник Чернігівської ОВА В’ячеслав Чаус, як повідомляє Радіо Свобода, в ефірі телемарафону заявив, що у драмтеатрі, "відбувалась не виставка дронів, а закритий захід". Слідчі з’ясовують обставини інциденту, зазначив він.
"Організатори звернулися з листом, що вони будуть проводити закриту зустріч представників бізнесу і волонтерів. Попросили нас забезпечити охорону громадського порядку та медичне чергування. Цей захід не передбачав залучення глядачів. Зараз по цьому питанню тривають слідчі дії, слідчі встановлять всі обставити", – пояснив він.
Українцям продовжили дію статусу тимчасового перебування у США “TPS”. Відео
У п’ятницю, 18 серпня Міністерство нацбезпеки США продовжило українським громадянам статус тимчасового захисту, так званий “TPS”, до 2025 року. Про те, кого стосуватимуться ці зміни, імміграційна адвокатеса, Ірина Мазур розповіла Катерині Лісуновій.
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