Боягузливий та навмисний удар по цивільних: Боррель про російську атаку на Чернігів

Верховний представник Європейського Союзу із зовнішньої політики та політики безпеки Жозеп Боррель засудив російський ракетний удар по центру Чернігова, в результаті якого постраждали принаймні 148 осіб.

«Рішуче засуджуємо черговий боягузливий і навмисний російський удар по Чернігову, спрямований на університет і театр, в результаті якого загинуло щонайменше 7 мирних жителів, у тому числі дітей, і ще багато отримали поранення», - написав Боррель на своїй сторінці в мережі Х.

Нескінченним терором назвав російську атаку на Чернігів естонський президент Алар Каріс і пообіцяв продовжувати підтримувати Україну.

«Терор Росії нескінченний. Приголомшлива жорстокість у Чернігові. Бомбардування цивільних будівель не лише нелюдяно, це також є воєнним злочином. Усі злочинці постануть перед судом! Естонія не втомиться підтримувати Україну», - написав Каріс в мережі Х.

Як повідомляв раніше Голос Америки, атаку росіян на центр Чернігова засудив і Державний секретар США Ентоні Блінкен.

"Ми рішуче засуджуємо черговий жахливий ракетний обстріл ні в чому не винних мирних жителів Чернігова. Ми оплакуємо цю трагічну втрату життя, і наші серця зараз з родинами жертв. США завжди стоятимуть на боці народу України. Росія має припинити свою жорстоку війну зараз", - написав Блінкен на своїй сторінці у мережі Х.

Російські ракетні та безпілотні удари по українських містах, портах і населенню відображають глибину, до якої Росія опустилася, і мають зупинитися, написала на своїй сторінці у мережі Х посолка США в Україні Бріджит Брінк.

Як повідомляв раніше Голос Америки, з осудом атаки виступила і гуманітарна координаторка ООН в Україні Деніз Браун.