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Винищувачі F-16 для України – нові заяви. ЧАС-ТАЙМ

Винищувачі F-16 для України – нові заяви. ЧАС-ТАЙМ
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Винищувачі F-16 для України – нові заяви. ЧАС-ТАЙМ

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В ефірі Час-Тайм. США запевнили європейських партнерів, що США схвалять передачу Україні винищувачів F-16, щойно українські пілоти закінчать навчання. «Історична подія в міжнародній дипломатії» – у США відбувається тристоронній саміт США-Японія-Південна Корея. На останні статті американської преси щодо українського контрнаступу відреагували у Білому домі: США продовжуватимуть підтримувати Україну. Чи достатньо Україна просувається у контрнаступі та як виправдати очікування партнерів? Експертна думку Інституту вивчення війни. Зараз він вчиться управляти протезами у США: український військовий Ілля Михальчук пережив ампутацію обох рук у полоні «вагнeрівців». Бачили смерть, холод, голод, зради сусідів і співчуття - історія сім'ї пенсіонерів Мартинових із Маріуполя. Українцям продовжили дію статусу тимчасового перебування у США “TPS”.

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