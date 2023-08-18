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Брифінг Голосу Америки

Брифінг. F-16 для України: США пояснюють деталі рішення

Брифінг. F-16 для України: США пояснюють деталі рішення
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Брифінг. F-16 для України: США пояснюють деталі рішення

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Брифінг Голосу Америки - наживо. Що означає найновіше схвалення від США передачі F-16-тих Україні? Пояснює радник з нацбезпеки США Джейк Салліван. Як Україна застосовує армію дронів для ураження військових цілей Росії? Яку роль може відіграти Китай у мирному врегулюванні? Говоримо у деталях. Дивіться Брифінг Голосу Америки наживо о 18:00 за Києвом з понеділка по п’ятницю. Беріть участь у дискусії – коментуйте, ставте запитання, пишіть звідки нас дивитеся.

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