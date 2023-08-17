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Час-Time

Позиція США щодо вступу України в НАТО не змінилася. ЧАС-ТАЙМ

Позиція США щодо вступу України в НАТО не змінилася. ЧАС-ТАЙМ
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Позиція США щодо вступу України в НАТО не змінилася. ЧАС-ТАЙМ

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В ефірі Час-Тайм. Позиція США щодо вступу України в НАТО не змінилася, – Джон Кірбі. Експерти у США коментують заяви щодо України та НАТО. Ведант Пател: США підтримують зусилля для досягнення справедливого та довготривалого миру в Україні. Світ побачив неефективність російської армії, – західні експерти. “Навіть рулон туалетного паперу коштує значно більше ніж рубль” – професор Єльського університету. Як позбавити Росію можливості обходити санкції – розмова із Денисом Довгополим. Соняшник миру: благодійна організація зі США допомагає Україні.

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