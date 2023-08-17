Позиція США щодо вступу України в НАТО не змінилася. ЧАС-ТАЙМ
В ефірі Час-Тайм. Позиція США щодо вступу України в НАТО не змінилася, – Джон Кірбі. Експерти у США коментують заяви щодо України та НАТО. Ведант Пател: США підтримують зусилля для досягнення справедливого та довготривалого миру в Україні. Світ побачив неефективність російської армії, – західні експерти. “Навіть рулон туалетного паперу коштує значно більше ніж рубль” – професор Єльського університету. Як позбавити Росію можливості обходити санкції – розмова із Денисом Довгополим. Соняшник миру: благодійна організація зі США допомагає Україні.
Випуски
-
серпень 16, 2023
Українці на Гаваях розповіли про наслідки пожеж. ЧАС-ТАЙМ
-
серпень 15, 2023
Курс рубля – що далі? Пояснюють західні експерти. ЧАС-ТАЙМ
-
серпень 14, 2023
Чи дадуть Україні ракети Taurus? Огляд заяв. ЧАС-ТАЙМ
-
серпень 11, 2023
Конгрес США вирішить чи надати Україні $24 млрд допомоги. ЧАС-ТАЙМ
-
серпень 10, 2023
Нові звинувачення проти Трампа – детально. ЧАС-ТАЙМ
-
серпень 09, 2023
F-16 дадуть Україні відчутну перевагу – експерти. ЧАС-ТАЙМ