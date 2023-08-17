Брифінг. Білий Дім коментує заяви НАТО по Україні

Брифінг Голосу Америки - наживо. У Білому Домі заперечили інформацію про те, що нині ведуться перемовини про потенційне прийняття України в Альянс без окупованих територій. Як вихід міжнародних компаній із Росії позначається на російській економіці - розмова із Денисом Довгополим.