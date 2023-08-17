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Брифінг Голосу Америки

Брифінг. Білий Дім коментує заяви НАТО по Україні

Брифінг. Білий Дім коментує заяви НАТО по Україні
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Брифінг. Білий Дім коментує заяви НАТО по Україні

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Брифінг Голосу Америки - наживо. У Білому Домі заперечили інформацію про те, що нині ведуться перемовини про потенційне прийняття України в Альянс без окупованих територій. Як вихід міжнародних компаній із Росії позначається на російській економіці - розмова із Денисом Довгополим.

Дивіться Брифінг Голосу Америки наживо о 18:00 за Києвом з понеділка по п’ятницю. Беріть участь у дискусії – коментуйте, ставте запитання, пишіть звідки нас дивитеся.

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