Дивіться Брифінг Голосу Америки наживо о 18:00 за Києвом з понеділка по п’ятницю. Беріть участь у дискусії – коментуйте, ставте запитання, пишіть звідки нас дивитеся.
Брифінг. Білий Дім коментує заяви НАТО по Україні
Випуски
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серпень 16, 2023
Брифінг. Смертоносні пожежі на Мауї - як їх пережили українці?
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серпень 15, 2023
Брифінг. Чи може падіння рубля сповільнити війну Росії?
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серпень 14, 2023
Брифінг. Новий пакет військової допомоги від США - деталі
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серпень 11, 2023
Брифінг. Білий дім просить у Конгресу додаткове фінансування Україні
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серпень 10, 2023
Брифінг. Попри складнощі, ЗСУ досягають прогресу - Білий дім
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