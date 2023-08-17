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Студія Вашингтон

США засуджують атаки РФ на українську інфраструктуру. СТУДІЯ ВАШИНГТОН

США засуджують атаки РФ на українську інфраструктуру. СТУДІЯ ВАШИНГТОН
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США засуджують атаки РФ на українську інфраструктуру. СТУДІЯ ВАШИНГТОН

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Сьогодні в Студії Вашингтон. Сполучені Штати засуджують триваючі атаки Росії на українську зернову інфраструктуру та закликають Росію негайно повернутися до чорноморської зернової ініціативи. Міністр енергетики Герман Галущенко зараз перебуває із візитом у Сіетлі. Ми розпитали в нього про американську допомогу, те як спонукати Росію до перемовин щодо деокупації ЗАЕС.

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