США засуджують атаки РФ на українську інфраструктуру. СТУДІЯ ВАШИНГТОН
Сьогодні в Студії Вашингтон. Сполучені Штати засуджують триваючі атаки Росії на українську зернову інфраструктуру та закликають Росію негайно повернутися до чорноморської зернової ініціативи. Міністр енергетики Герман Галущенко зараз перебуває із візитом у Сіетлі. Ми розпитали в нього про американську допомогу, те як спонукати Росію до перемовин щодо деокупації ЗАЕС.
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