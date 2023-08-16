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Час-Time

Українці на Гаваях розповіли про наслідки пожеж. ЧАС-ТАЙМ

Українці на Гаваях розповіли про наслідки пожеж. ЧАС-ТАЙМ
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Українці на Гаваях розповіли про наслідки пожеж. ЧАС-ТАЙМ

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В ефірі Час-Тайм. США засуджують триваючі атаки Росії на українську зернову інфраструктуру. У США розпочинається передвиборчий сезон. За тиждень розпочнуться перші дебати республіканців у циклі президентських виборів 2024 року.

Міністр енергетики Герман Галущенко: Україна не домовлятиметься з РФ про продовження транзиту газу. На острові Мауї вже тиждень лютують лісові пожежі. Українка, яка живе на гавайському острові розповіла Голосу Америки про наслідки пожеж. «Кажуть, що за 17 хвилин горіло вже все місто»: свідчення очевидця трагедії на Гаваях.

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