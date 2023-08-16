Міністр енергетики Герман Галущенко: Україна не домовлятиметься з РФ про продовження транзиту газу. На острові Мауї вже тиждень лютують лісові пожежі. Українка, яка живе на гавайському острові розповіла Голосу Америки про наслідки пожеж. «Кажуть, що за 17 хвилин горіло вже все місто»: свідчення очевидця трагедії на Гаваях.
Українці на Гаваях розповіли про наслідки пожеж. ЧАС-ТАЙМ
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