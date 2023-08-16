Брифінг. Смертоносні пожежі на Мауї - як їх пережили українці?

Брифінг Голосу Америки - наживо. Реакція Заходу на обстріл росіянами зернової інфраструктури на Дунаї. ЗАЕС. Що може зробити Захід, аби допомогти уникнути ядерної катастрофи? Найбільш смертоносні лісові пожежі у США за 100 років: ексклюзивні свідчення українців, які живуть на гавайському острові. Дивіться Брифінг Голосу Америки наживо о 18:00 за Києвом з понеділка по п’ятницю. Беріть участь у дискусії – коментуйте, ставте запитання, пишіть звідки нас дивитеся.