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Брифінг Голосу Америки

Брифінг. Смертоносні пожежі на Мауї - як їх пережили українці?

Брифінг. Смертоносні пожежі на Мауї - як їх пережили українці?
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Брифінг. Смертоносні пожежі на Мауї - як їх пережили українці?

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Брифінг Голосу Америки - наживо. Реакція Заходу на обстріл росіянами зернової інфраструктури на Дунаї. ЗАЕС. Що може зробити Захід, аби допомогти уникнути ядерної катастрофи? Найбільш смертоносні лісові пожежі у США за 100 років: ексклюзивні свідчення українців, які живуть на гавайському острові. Дивіться Брифінг Голосу Америки наживо о 18:00 за Києвом з понеділка по п’ятницю. Беріть участь у дискусії – коментуйте, ставте запитання, пишіть звідки нас дивитеся.

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