Блінкен: Українці показали дивовижну сміливість. СТУДІЯ ВАШИНГТОН

Сьогодні в Студії Вашингтон. Ентоні Блінкен: Українці показали дивовижну сміливість і стійкість, а США та інші держави продовжать підтримувати Україну. Ведант Пател: в обох палатах Конгресу зберігається двопартійна підтримка боротьби України за власний суверенітет. Журі присяжних штату Джорджія оголосило обвинувачення колишньому президенту США Дональду Трампу та ще вісімнадцятьом особам.