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Студія Вашингтон

Блінкен: Українці показали дивовижну сміливість. СТУДІЯ ВАШИНГТОН

Блінкен: Українці показали дивовижну сміливість. СТУДІЯ ВАШИНГТОН
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Блінкен: Українці показали дивовижну сміливість. СТУДІЯ ВАШИНГТОН

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Сьогодні в Студії Вашингтон. Ентоні Блінкен: Українці показали дивовижну сміливість і стійкість, а США та інші держави продовжать підтримувати Україну. Ведант Пател: в обох палатах Конгресу зберігається двопартійна підтримка боротьби України за власний суверенітет. Журі присяжних штату Джорджія оголосило обвинувачення колишньому президенту США Дональду Трампу та ще вісімнадцятьом особам.

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