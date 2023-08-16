Блінкен: Українці показали дивовижну сміливість. СТУДІЯ ВАШИНГТОН
Сьогодні в Студії Вашингтон. Ентоні Блінкен: Українці показали дивовижну сміливість і стійкість, а США та інші держави продовжать підтримувати Україну. Ведант Пател: в обох палатах Конгресу зберігається двопартійна підтримка боротьби України за власний суверенітет. Журі присяжних штату Джорджія оголосило обвинувачення колишньому президенту США Дональду Трампу та ще вісімнадцятьом особам.
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