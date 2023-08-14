Брифінг. Новий пакет військової допомоги від США - деталі
Брифінг Голосу Америки - наживо. Сполучені Штати оголосили новий пакет військової допомоги. Одеса оговтується від серії нічних атак. Пряме включення із місця подій Михайла Боцюрківа. Що може підштовхнути Німеччину надати Україні далекобійні ракети Taurus? Розмова із Богданом Цюпином. Дивіться Брифінг Голосу Америки наживо о 18:00 за Києвом з понеділка по п’ятницю. Беріть участь у дискусії – коментуйте, ставте запитання, пишіть звідки нас дивитеся.
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