Британські ВПС перехопили двох російських бомбардувальників на півночі від Шотландії

Королівські ВПС Британії (RAF) випустили реактивні літаки Typhoon для перехоплення двох російських дальніх морських патрульних бомбардувальників, які пролітали на півночі від Шотландії в межах північної зони повітряного патрулювання НАТО в понеділок вранці. Про це повідомило Міністерство оборони Великобританії в прес-релізі. Йдеться про російські морські патрульні літаки Ту-142 Bear-F і Tu-142 Bear-J, які використовуються для розвідки та боротьби з підводними човнами.

Також був піднятий танкер Voyager, щоб забезпечити дозаправку в повітрі, гарантуючи, що Тайфуни можуть залишатися в повітрі протягом тривалого періоду, необхідного для виконання своєї місії, повідомили в міністерстві.

Міноборони Британії також заявили, що російські військові літаки, які увійшли у британську зону інформації про повітряне сполучення - контрольовану британцями зону міжнародного повітряного простору - можуть становити небезпеку для інших літаків, оскільки російські літаки часто не спілкуються з диспетчерами повітряного руху і не надсилають код, який гарантує, що вони будуть видимі для інших авіакористувачів і диспетчерів повітряного руху на землі.

Як раніше повідомляв Голос Америки, російські літаки збільшили кількість небезпечних зіткнень з військовими літаками США в останні місяці над Сирією, де діють сили обох країн.

23 липня цього року російський винищувач пролетів на відстані кількох метрів від американського безпілотника MQ-9 над Сирією, випустив по ньому сигнальну ракету, у результаті чого було пошкоджено гвинт безпілотника.

Військовим вдалося утримати безпілотник у повітрі та повернути на домашню базу.