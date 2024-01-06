ООН потрібні нові правила, як зупиняти війни, а поки їх нема, професори на чолі з істориком Снайдером збирають кошти для України

Насильство спустошує планету, а механізми запобігання йому не працюють. З огляду на це журналіст газети Washintgon Post Девід Ігнатіус назвав головним питання національної безпеки на 2024-ий рік розробку нових механізмів, які б “реально боролися з поширенням війни”.

Ігнатіус назвав “безглуздям війни” віру в те, що вона вирішує проблеми та нагадав, що безпричинна війна Росії коштувала їй приблизно 320 000 жертв, а Україні, каже він – близько 170-190 тисяч.

Ще більш смертоносними, цитує Ігнатіус прогнози, можуть потенційно стати битви між США та Китаєм за Тайвань або військова кампанія для протистояння Ірану у придбанні ядерної зброї. Крім того, оглядач прогнозує, що штучний інтелект розроблятиме радикально нові стратегії для майбутніх воєн, а космічна зброя дозволить людям “осліпити й покалічити своїх супротивників”.

“Нам потрібні нові правила в Організації Об’єднаних Націй, щоб зупинити війни, і нові рамки для врегулювання криз із союзниками та супротивниками. Інакше у 2024 році і далі нам доведеться думати про немислиме”, – закликає Ігнатіус.

"Українці самотужки роблять те, чого не робить уряд"

Свій спосіб протистояння Росії запропонував й відомий історик, професор Єльського університету Тімоті Снайдер. Ставши амбасадором проєкту United24, він разом з іншими професорами світу зібрав майже мільйон доларів на закупівлю 2500 сенсорів для виявлення російських ракет і дронів у Сумській, Одеській, Миколаївській та Херсонській областях.

Снайдер нагадав, що російські ракети та безпілотники тероризують людей в Україні та закликав людей у США “допомогти створити безпечне небо”, а також стати “прикладом для наших політиків” та “принести трохи миру на початку 2024 року”.

Наразі професор продовжує збір наступних $950 000 – цього разу для наступних областей проєкту “Безпечне небо” – Харківської, Кіровоградської, Полтавської та Черкаської.

У своєму зверненні до американців, Снайдер посилається на досвід українців, які, каже професор, збираючи гроші самотужки, “роблять те, чого не робить уряд, заповнюють прогалини або допомагають уряду робити те, що він повинен робити”.

На думку Снайдера “Україна робить надзвичайну послугу американцям”, виконуючи місію НАТО та зупиняючи повномасштабну атаку Росії, що, своєю чергою, ймовірно стримує китайський наступ.

Снайдера у зборі коштів підтримали Френсіс Фукуяма зі Стенфордського університету, Рорі Фіннін з Кембриджа, Тімоті Ґартон Еш з Оксфорда, а також Сергій Плохій з Гарварда.