Європарламент заслухає звіт про Маріуполь. Правозахисники: знищення міста планував Путін і військове керівництво Росії

Президент Росії Володимир Путін та вище військове керівництво країни "були залучені до планування та виконання" операцій із захоплення та знищення Маріуполя навесні 2022 року, в результаті якого загинули або були поранені десятки тисяч мешканців міста, а деякі райони 400-тисячного портового та індустріального центру України були зруйновані вщент.

Такого висновку доходять міжнародні правозахисники, які впродовж майже двох років збирали факти про російські воєнні злочини у цьому українському місті.

Звіт під назвою "Наше місто зникло": спустошення Росією Маріуполя, Україна" правозахисники планують представити на засіданні Європарламенту у четвер, 15-го лютого, повідомляє в мережі Х (раніше Twitter) речниця Human Rights Watch, однієї з трьох організацій, що брали участь у розслідуванні.

Одночасно розслідування британської газети Financial Times розповідає про російську "відбудову" Маріуполя, під час якої "закопуються" величезні бюджетні гроші Росії та сліди російських злочинів.

Міжнародні уряди повинні розслідувати злочини російських високопосадовців – правозахисники

За аналізом п’яти місць масового поховання в Маріуполі та його околицях, у період з березня 2022 року по лютий 2023 року в цих могилах було поховано щонайменше 10 284 людини

Як розповідають правозахисники, їм вдалося задокументувати загибель понад 10 тисяч жителів та захисників міста.

"За нашим аналізом п’яти місць масового поховання в Маріуполі та його околицях, у період з березня 2022 року по лютий 2023 року в цих могилах було поховано щонайменше 10 284 людини, серед яких невідома кількість військових", – мовиться у звіті трьох міжнародних правозахисних організацій.

За оцінками української влади, у місті могло загинути близько 25 тисяч людей, а звіт ООН від червня 2022 року говорить, що в місті було зруйновано частково чи повністю до 90% будівель і 350 тисяч людей були витіснені з нього.

Знищення міста планували, і виконували російські військові на чолі з військово-політичним керівництвом держави, вважають правозахисники.

Президент Путін, міністр оборони Сергій Шойгу та начальник генерального штабу Валерій Герасимов мали детальну інформацію про ситуацію в Маріуполі та були залучені до планування, виконання та координації військових дій

"Під час бойових дій найвищий російський командний склад, до якого входили президент Володимир Путін, міністр оборони Сергій Шойгу та начальник генерального штабу Валерій Герасимов мали детальну інформацію про ситуацію в Маріуполі та були залучені до планування, виконання та координації військових дій, що там проводилися", – мовиться у дослідженні, яке правозахисники планують презентувати у Європейському парламенті.

Європарламентарі мають намір у четвер обговорити звіт та відеоматеріали до нього в рамках пошуку шляхів притягнення до відповідальності винних у воєнних злочинах, скоєних під час російської широкомасштабної агресії в Україні.

"Спустошення російськими військами Маріуполя є одним із найгірших етапів їхнього повномасштабного вторгнення в Україну", — заявила Іда Соєр, директорка з питань криз і конфліктів Human Rights Watch.

"Міжнародні органи та уряди, віддані правосуддю, повинні зосередитися на розслідуванні російських високопосадовців, які, як видається, пов’язані з наглядом за воєнними злочинами в цьому колись жвавому місті", – додала представниця HRW.

Дослідження базується на 240 інтерв’ю з переважно переміщеними жителями Маріуполя та на аналізі понад 850 фотографій, відео, документів, супутникових знімків, кажуть правозахисники.

Звіт нараховує 224 сторінки свідчень, які збирали головним чином українські правозахисники з організації Truth Hounds – серед авторів звіту зазначено ім’я загиблої письменниці Вікторії Амеліної, а також органзації Human Rights Watch і SITU Research, які працювали над збором і аналізом документів.

Цифра у 10 тисяч загиблих – мінімальна, бо "останки деяких жертв могли зникнути серед уламків зруйнованих будівель"

Звіт документує те, як Росія впродовж кількох місяців з березня по травень 2022 року бомбардувала місто, не залишаючи його мешканцям ні можливості вижити в ньому, ні можливості втекти.

Дослідники доходять висновку, що станом на середину травня 2022 року з 477 багатоповерхових будинків у центральній частині міста було пошкоджено 93 відсотки з них.

"Усі 19 лікарняних комплексів по всьому місту були пошкоджені, а також 86 із 89 навчальних закладів, які ми ідентифікували по всьому місту", – мовиться у звіті.

Автори звіту додають, що цифра у понад 10 тисяч жертв – це мінімальна кількість людей, похованих у Маріуполі у цей період, і найімовірніше справжня кількість людей, які загинули тоді, є значно більшою.

За їхніми словами, "останки деяких жертв могли зникнути серед уламків зруйнованих будівель, деякі могили можуть містить кілька тіл, і деякі з поранених або хворих могли загинути або були поховані за межами міста".

Правозахисники зазначають, що для того, аби встановити точніші цифри, буде потрібно ще багато років. Значною мірою через те, що Росія не лише не дає доступу до цієї території для дослідників, але й намагається приховати сліди злочинів активним розчищенням завалів без пошуку тіл загиблих та новим будівництвом на місцях зруйнованих будівель.

Дослідження FT викриває "потьомкінське село" на місці "відбудови" Маріуполя

Цими днями британське ділове видання Financial Times опублікувало власне розслідування, у якому говориться, що Росія своєю «відбудовою» робить з Маріуполя "потьомкінське село".

"Кремль виділив величезні суми на його відбудову, прикриваючи власні звірства", пише у мережі Х шеф московського бюро FT Макс Седдон.

За його словами, розслідування видання FT показує, як російські бізнесмени заробляють на цьому величезні гроші, тоді як місцеві жителі продовжують бідувати.

У розслідуванні мовиться, що генеральний план з розвитку міста, який Росія оголосила за два тижні до того, як здалися останні українські бійці, і був нібито розроблений Міністерством будівництва Росії та московським Єдиним науково-дослідним і проєктним інститутом, насправді "базувався на застарілих українських планах, розроблених до 2016 року, і не враховував жодних змін, які відбулися з того часу".

"За роки до війни місто оптимізувало бюрократію, інвестувало в послуги та інфраструктуру, створювало нові громадські простори. Хоча ще багато чого залишилося зробити, Маріуполь став значно сучаснішим і європейськішим", – мовиться у дослідженні FT.

Російська влада, вихваляючись новими школами та дитсадками, доводила до ладу споруди, зведені українцями

Тоді великі інвестиції у модернізацію Маріуполя вкладав Європейський союз. А за словами українського мера Маріуполя Вадима Бойченка, "росіяни тягнуть нас назад у радянські часи".

Як розповіли в інтерв’ю виданню FT українські державні службовці з Маріуполя, росіяни у своїх пропагандистських репортажах з міста презентували роботу, зроблену українською владою.

"Російська влада, вихваляючись новими школами та дитсадками, доводила до ладу споруди, зведені українцями. Нові автобуси та трамваї з написом "Маріуполь і Санкт-Петербург, міста-побратими" були перебрендованими українськими моделями, купленими перед війною", – мовиться у розслідуванні.

"Це наш трамвай, він навіть з нашим реєстраційним номером", – розповів в інтерв’ю газеті Микита Бірюков, колишній заступник директора з транспорту Маріуполя.

Журналісти британського видання кажуть, що поспішаючи показати світові новий російський Маріуполь, Москва спрямовувала мільярди рублів на реконструкцію. Часто ці гроші надходили у формі контрактів, укладених із приватними будівельними компаніями, які були "пов’язані з російськими урядовцями".

Згідно з дослідженням, напівдержавна російська організація "Єдиний замовник", яка адмініструє контракти від імені Мінбуду РФ має отримати між 2024 і 2026 роками 445 мільярдів рублів (5 мільярдів доларів), щоб розподілити їх між субпідрядниками, яким буде доручено "відбудовувати Україну".

FT розслідувала схеми фінансування компаній-підрядників і з'ясувала, що, наприклад, будівельні компанії пов'язані з фармацевтичним гігантом "Р-Фарм".

Як пише FT, заснував "Р-Фарм" у 2021 році 21-річний Олексій Репік, якого журнал Forbes назвав одним із "королів виграшу держзамовлень". Тоді його капітал складав $40 тисяч, половину з яких йому надала його мати.

"Зараз його статки оцінюють у 2,4 мільярда доларів. За перші шість місяців 2021 року компанія уклала з російським урядом більше контрактів, ніж будь-яка інша компанія, на суму 51 мільярд рублів, або 13% загальних державних витрат на тендери", – пише FT.

Репік потрапив під санкції у Британії в лютому 2023 року за "тісну співпрацю з Путіним". Він також перебуває під санкціями Канади, але не США чи ЄС, зауважує газета.

Тим часом у соціальних відео мешканці Маріуполя публікують кадри, які свідчать про те, що люди там продовжують жити у занедбаних або напівзнищених будинках, а "так звана реконструкція погіршила важку ситуацію".

Мешканці Маріуполя розповіли, що російська влада не проводила ексгумацію у будинках, де під завалами були поховані люди, які ховалися у підвалах.

У напіврозвалених багатоповерхівках деякі мешканці самотужки побудували переходи, щоб піднятися на вищі поверхи там, де були зруйновані сходи. Інші закріплювали матраци на розбитих вікнах. Дощову воду, що проливалася у їхнє розбите житло, збирали у відра. Потім вода замерзала, бо опалення у цих будинках також нема.

Також FT з'ясувала, що багатьох мешканців Маріуполя виселяють з їхніх квартир, якщо їм не вдається довести своє право власності через знищені під час обстрілів документи. Або ж їх виселяють, якщо їхнє житло вирішили відбудувати як "елітне".

Заміщення населення: у "новому" Маріуполі житиме, за планами Москви, 500 тисяч людей, з них – три чверті нових

Уже у серпні 2022 року Мінбуд Росії оголосив про плани "відновити" Маріуполь протягом трьох років. Згідно з ним, російська влада очікує, що в місті, де залишалося за оцінками близько 150 тис осіб, до 2025 року проживатиме близько 350 тисяч мешканців, до 2030 року – 450 тисяч, а до 2035 року – пів мільйона.

Як повідомляв Голос Америки, днями інша дослідницька організація, вашингтонський Інститут вивчення війни (ISW), опублікував дослідження, де мовиться, що Росія проводить навмисну кампанію етнічної чистки та заміщення населення, щоб окуповані українські території неможливо було повернути.

Російська окупаційна політика розрахована на те, щоб створити "незворотний вплив на кілька поколінь" та ізолювати Україну від Заходу. Для цього росіяни використовують "стратегію примусової депопуляції та повторного заселення", вважають вашингтонські дослідники.