ISW: Знищення українського населення на окупованих територіях – продумана політика Росії

Окупація України Росією передбачає навмисну кампанію етнічної чистки, щоб окуповані українські території неможливо було повернути, вважають аналітики вашингтонського Інституту вивчення війни (ISW).

Російська окупаційна політика розрахована на те, щоб створити «незворотний вплив на кілька поколінь» та ізолювати Україну від Заходу. Для цього росіяни використовують «стратегію примусової депопуляції та повторного заселення».

Таким чином, змінюючи демографічну картину окупованих територій України, росіяни сподіваються зробити повернення цих територій неможливим, зазначають аналітики у новому звіті.

Дослідниця ISW Кароліна Гірд каже, що Росія використовує цю тактику, яка вже «успішно працює» у випадку Криму і Донбасу, які були захоплені ще у 2014 році, адже «західні лідери регулярно запитують, чи варто Україні навіть намагатися звільнити Крим і частину Донбасу».

При цьому дослідниця зазначає, що такі запитання лунають попри те, що «статус цих земель за міжнародним правом такий же, як і в будь-якої іншої частини суверенної, незалежної України».

У звіті під назвою «Кремлівський сценарій окупації: примусова русифікація та етнічні чистки в окупованій Україні» дослідниця пише, що таким чином Росія намагається переконати Захід у незворотному характері своєї окупації українських територій.

Гірд вважає, що мета Путіна полягає у тому, щоб знищити українську ідентичність, мову і культуру, а тому «сухі, абстрактні, «реалістичні» дискусії про тиск на Україну, щоб вона пішла на «поступки» — «обміняла землю заради миру» — ігнорують реальність війни».

«Ця війна стосується як людей, так і землі, і західні лідери не можуть відкинути наслідки політики, яку вони проводять і вимагають», – зазначає Гірд.

Дослідниця каже, що сценарій етнічних чисток не чимось новим в історії Росії – так само діяла і радянська влада, коли переміщувала етнічні меншини на територіях, на які вона хотіла утримати.



«Динаміка депопуляції/репопуляції та викликані цим демографічні зміни мають на меті підірвати претензії України на власну територію шляхом імпорту росіян, які братимуть участь у контрольованому Росією громадянському суспільстві та політичних процесах», – мовиться у звіті.



Дослідниця зазначає, що «шляхом фізичного вилучення народу України, його культури та суспільства з власних земель України» створюється видимість народної підтримки російської окупації.

У своєму звіті наприкінці минулого року Міжнародна правозахисна організація Amnesty International (АІ) стверджує, що російська влада примусово переміщує та депортує цивільних осіб з окупованих територій України, включно з дітьми, людьми похилого віку та людьми з обмеженими можливостями.

Звіт Amnesty International (АІ), опублікований у четвер, 10 листопада, називає ці дії «рівнозначними воєнним злочинам і, ймовірно, злочинам проти людяності».

Міжнародні правозахисники задокументували, «як російські сили та контрольовані Росією сили насильно переміщували цивільних осіб з окупованої України далі на території, контрольовані Росією, або в Росію».

Також низка міжнародних ЗМІ, зокрема агентство Associated Press та газета New York Times підготували власні розслідування, у яких вони виявили випадки насильницького перевезення українців, зокрема дітей, на територію Росії.