Кубраков: 3 суховантажі вийшли з портів Одещини, ще 5 готуються до завантаження зерном

Росія планує призивати в армію чоловіків з окупованих територій України, наголошує у своєму звіті вашингтонський Інститут вивчення війни (ISW).

Російський уряд оголосив, що осінній призов пройде на більшій частині території Росії, включаючи, як повідомляється, незаконно анексовані території України, зауважує ISW у своєму звіті за п’ятницю, 29-го вересня.

Заступник начальника Головного організаційно-мобілізаційного управління Генштабу ЗС РФ контр-адмірал Володимир Цимлянський 29 вересня заявив, що осінній призов відбудеться «в усіх суб’єктах Російської Федерації», у тому числі й на окупованих територіях України, повідомляють численні російські державні ЗМІ.

Призов, за його словами, розпочнеться з 1 жовтня на всій території Росії, за винятком районів Крайньої Півночі, де він відкладений на місяць через погану погоду. Цимлянський стверджував, що Росія не відправлятиме призовників на війну в Україну і що призовники служитимуть 12 місяців, зауважує ISW.

Президент Росії Володимир Путін 29 вересня підписав указ про те, що з жовтня по грудень 2023 року російські військові призовуть 130 тис. особового складу. Це є менше, ніж було призвано навесні (147 тисяч) заявив Цимлянський.

У російських законах, за якими у жовтні 2022 року було незаконно приєднано до Росії територію Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей України, було зазначено, що призов на військову службу на цих територіях розпочнеться у 2023 році, додає ISW. Але російські урядовці оголосили за день до початку весняного призову 2023 року, що призов на військову службу на цих територіях «не відбуватиметься до подальшого повідомлення».

У 2021 році повідомлялося про призов Росією юнаків з окупованих частин Донеччини та Луганщини, які мають російські паспорти, зауважує громадська організація «Український мілітарний центр».

Минулого року Міністерство закордонних справ України заявило, що «здійснюючи призов, Росія грубо порушує свої міжнародно-правові зобов’язання, в тому числі в рамках Женевської конвенції про захист цивільного населення під час війни».

«Згідно з міжнародним гуманітарним правом державі-окупанту забороняється примушувати осіб, які перебувають під захистом, служити в її збройних або допоміжних силах, так само, як і забороняється чинити тиск і вести пропаганду на користь добровільного вступу до армії», – мовиться у заяві МЗС України від 31 жовтня 2022 року.

За оцінками оглядачів, десятки тисяч росіян призовного віку покинули Росію, щоб уникнути призову, деякі з них отримали притулок у європейських країнах. Кремль підвищив призовний вік до 27 років, а з 2024 року призову підлягатимуть усі росіяни у віці 18-30 років.

Міністерство внутрішніх справ Німеччини повідомило 23 вересня, що близько 90 росіян отримали притулок у Німеччині, щоб уникнути призову на батьківщині.

Близько 3500 чоловіків подали заявки на отримання такого статусу, на цей момент було прийнято рішення щодо з 1500 заявок. Німецькі суди вирішують питання про надання статусу біженця залежно від того, чи загрожуватиме особі особливо суворе покарання вдома через те, що вона належить до групи людей, які зазнають дискримінації, а не виключно через бажання уникнути призову, повідомляє Радіо Свобода.