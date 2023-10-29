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Через Чорноморський гуманітарний коридор пройшло вже 53 судна з українським зерном
Через Чорноморський гуманітарний коридор уже пройшло 53 судна, які доставили у світ понад 2 мільйони тонн сільськогосподарської продукції та інших вантажів. Про це у мережі Х повідомила посолка США в Україні Бріджит Брінк.
Нині міністри торгівлі країн G7 під час зустрічі в Осаці засудили знищення інфраструктури для експорту українського зерна, а також рішення Москви "в односторонньому порядку" залишити переговори щодо Чорноморської зернової угоди.
Раніше Голос Америки повідомляв, що Україна призупинила використання свого нового чорноморського експортного коридору для експорту зерна через можливу загрозу з боку російських військових літаків і морських мін.
Україна в серпні відкрила «гуманітарний коридор» для кораблів, що прямують на ринки Африки та Азії, щоб спробувати обійти фактичну блокаду Чорного моря після того, як Росія вийшла з угоди, яка гарантувала Києву морський експорт під час війни.
Як Українській службі Голосу Америки розповіли представники аграрного бізнесу в Україні, що через бомбардування Росією портів та зерносховищ, викрадання продукції виробників, перешкоджання експорту вже у Чорному морі українські аграрії зазнають колосальних збитків.
До повномасштабного вторгнення Росії в лютому 2022 року Україна відвантажувала зі своїх чорноморських портів до шести мільйонів тонн зерна на місяць.
Днями сенатор-республіканець Піт Рікеттс під час слухань у підкомітеті Конгресу США з питань Європи та регіональної безпеки заявив, що Чорне море стає "гравітаційним центром майбутнього Європи" і відіграє важливу роль у суперництві між Росією, США та Китаєм, а план України "виштовхнути Росію з Криму" повинен здійснитися за непохитної американської підтримки.
У статті використано матеріали Reuters
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Салліван: війна між Ізраїлем і ХАМАСом ризикує перерости в регіональний конфлікт
Ризик того, що війна між Ізраїлем і ХАМАСом може перерости у ширший регіональний конфлікт є "реальним", заявив радник Білого дому з питань національної безпеки Джейк Салліван.
Відповідаючи на запитання в ефірі ABC News про те, що очікується, якщо підтримувані Іраном угруповання продовжуватимуть спроби нападів на сили США в регіоні, Салліван сказав: "Президент був дуже відвертим щодо цього: якщо американські війська будуть атаковані Іраном та його поплічниками, ми відповімо... і я думаю, що іранці зрозуміли наше повідомлення".
"Ми, звичайно, вживаємо всіх необхідних заходів, щоб захистити наші сили, підвищити нашу пильність і працювати з іншими країнами в регіоні, щоб спробувати утримати цей конфлікт, який зараз відбувається в Ізраїлі та Газі, від переростання в регіональний конфлікт, але ризик реальний, тому пильність висока, і кроки, які ми вживаємо, щоб стримати це та запобігти цьому, є серйозними, систематичними та постійними", - сказав Салліван.
Днями американські винищувачі F-16 завдали ударів по двох об'єктах зі сховищами зброї та боєприпасів у східній Сирії, які використовували Іран та підтримувані ним сили, після спроб нападів на американські війська в регіоні, нагадує The Hill. Міністр оборони Ллойд Остін заявив минулого тижня, що ці удари є відповіддю на серію здебільшого невдалих атак проіранських груп на американський персонал в Іраку та Сирії.
Звільнення заручників ХАМАСу
В ефірі ABC Салліван також заявив, що звільнення американських, ізраїльських та інших заручників у Газі все ще є пріоритетом для Білого дому на тлі розширення наземних операцій Ізраїлю проти угруповання ХАМАС, яку США визнали терористичною організацією.
"Ми готові підтримувати гуманітарні паузи, щоб заручники могли безпечно вийти. І ми продовжуватимемо працювати над цим щодня, тому що президент не має більшого пріоритету, ніж безпечне повернення американських громадян, і хоче підтримати повернення громадян інших країн, а також ізраїльтян", – сказав Салліван.
Вважається, що ХАМАС тримає в полоні 230 осіб, заявив представник ізраїльських військових окремо журналістам у неділю. Наразі угруповання звільнило чотирьох заручників, нагадує ABC.
За даними Міністерства охорони здоров'я Гази, керованого ХАМАСом, у Газі загинуло понад 8000 людей і ще 21 400 отримали поранення, причому 70% жертв становлять діти, жінки та люди похилого віку.
При цьому ізраїльські офіційні особи повідомляють, що внаслідок атак ХАМАСу в Ізраїлі 7 жовтня загинуло понад 1400 людей. У неділю Салліван повторив, що адміністрація Байдена підтримує право Ізраїлю на самооборону проти ХАМАСу, хоча це має бути узгоджено із зобов'язаннями Ізраїлю захищати цивільне населення в Газі.
"Сполучені Штати продовжують дотримуватися низки основних принципів. Ізраїль має право і справді зобов'язаний захищатися від терористів. Ізраїль також зобов'язаний розрізняти терористів і звичайних цивільних осіб. І Сполучені Штати зобов'язані зробимо все можливе, щоб гуманітарна допомога, яка рятує життя, дісталася людям, які постраждали від цього конфлікту. І ми працюємо над цим щодня", – сказав Салліван.
Американський високопосадовець додав: "ХАМАС, ця жорстока терористична організація, яка здійснила напад, ховається за цивільним населенням [у Газі], що накладає додатковий тягар на Ізраїль, щоб розрізняти терористів і невинних цивільних, але це не зменшує їхню відповідальність за міжнародним гуманітарним правом і законами війни робити все від них залежне для захисту цивільного населення".
Ситуація в Газі
Тим часом ООН попереджає, що гуманітарна ситуація у Газі й далі погіршується після тижнів облоги та бомбардувань, й люди змушені вриватись на склади, щоб діставати речі першої потреби для виживання. "Люди налякані, розчаровані та зневірені", - цитує CNN представника ООН. Журналісти каналу, що працюють у регіоні, повідомляють про постійні вибухи у Газі.
Папа Римський Франциск у неділю закликав до припинення вогню та знову закликав звільнити всіх заручників. Прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак і президент Франції Еммануель Макрон висловили свою стурбованість надходженням допомоги в Газу під час телефонної розмови в неділю, повідомили в офісі Сунака.
Із тим, як Ізраїль розширює наземні операції в Секторі Газа, ізраїльські винищувачі вразили ще півтисячі цілей ХАМАСу, включаючи оперативні командні центри, спостережні пункти та пункти запуску протитанкових ракет, а прем'єр-міністр Біньямін Нетаньяху назвав це другою фазою тритижневої війни, повідомляє Reuters. До початку конфлікту у жовтні у Секторі Гази мешкало понад 2 мільйони людей.
У статті використано матеріали Reuters
- Голос Америки
США звинувачують ХАМАС у тому, що він не випускає американських громадян із Сектора Гази
Сполучені Штати звинувачують бойове угруповання ХАМАС у тому, що воно не випускає американських громадян та інших іноземних громадян з Гази, у той час, як Ізраїль посилює свій наступ.
Радник з питань національної безпеки Джейк Салліван у неділю у програмі «Стан держави» на каналі СNN заявив, що ХАМАС, який США визнали терористичною організацією, не дає цивільним особам залишати Газу із тим як Ізраїль продовжує посилювати бомбардування території, але не надав подробиць про те, чому.
«Так само як тривають дискусії та переговори щодо заручників, ми зіткнулися з подібною ситуацією з американськими громадянами та іншими іноземними громадянами, які опинилися в пастці в Газі», - сказав Салліван.
«Це правда, що єгиптяни готові дозволити американським громадянам та іноземним громадянам пройти через пункт пропуску Рафах до Єгипту. Ізраїль не має заперечень. ХАМАС перешкоджає їхньому від'їзду та висуває низку вимог. Я не можу публічно розповідати про ці вимоги, але це предмет дискусій на переговорах, які тривають», – сказав він.
За оцінками, у Секторі Гази перебуває близько 600 американських громадян, які, як і решта двомільйонного населення, не мають можливості вибратися звідти. Салліван повторив, що США працюють над тим, щоб знайти для них вихід.
Міністерство охорони здоров'я Гази, кероване ХАМАСом, повідомило, що від початку ізраїльського наступу на початку цього місяця у Газі загинули понад 8000 людей, більшість з яких - жінки та діти. За даними ізраїльського уряду, під час вторгнення ХАМАСу в Ізраїлі було вбито понад 1400 людей, у тому числі щонайменше 310 солдатів.
Як повідомляв раніше Голос Америки, в суботу Ізраїль розпочав розширену наземну операцію після того, як протягом ночі було виведено з ладу комунікації та створено майже інформаційну блокаду в Секторі Гази посиленим бомбардуванням та артилерійським обстрілом.
Ізраїль заявив, що піхота та бронетехніка зайшли в Газу за підтримки «масованих» ударів з повітря та моря. Завдано ударів по тунелях ХАМАСу, які є ключовою ціллю в його кампанії з придушення групи території, що контролює Газу.
Вибухи від безперервних авіаударів освітлювали небо над містом Газа протягом кількох годин після настання темряви в п’ятницю. Ізраїльські військові заявили, що розширюють наземні операції на території, подаючи сигнал про наближення повного вторгнення в Газу.
Ізраїльська влада заявила, що має знищити ХАМАС після рейду ХАМАСу на півдні Ізраїль 7 жовтня.
- Голос Америки
Двоє загинули, 18 поранені внаслідок стрілянини у Флориді
Двоє людей загинули, ще 18 отримали поранення внаслідок стрілянини й «бійки між двома групами людей» в Тампі, штат Флорида, повідомляє CNN.
Інцидент стався в районі Тампи Ібор-Сіті незадовго до 3 години ночі неділі, повідомив на пресконференції керівник поліції Тампи Лі Беркоу.
Влада вважає, що стріляли щонайменше двоє. Поки невідомо, чи всі 18 постраждалих в результаті інциденту отримали вогнепальні чи інші травми. Наразі правоохоронці заявили, що один чоловік, який, на їхню думку, причетний до інциденту, «здався, і детективи зараз його опитують». Поліція просить людей надавати інформацію та відео.
«Ми притягнемо винних до відповідальності, але для цього нам потрібна співпраця спільноти, і це наше прохання», — заявив Лі Беркоу. Поліція не виключає версію насильства, пов'язаного зі злочинними угрупуваннями.
Як повідомляв раніше Голос Америки, у США Конституція гарантує право на володіння зброєю. Положення Основного закону дозволяє широке володіння вогнепальною зброєю і стримує Конгрес від ухвалення обмежень щодо контролю над зброєю.
- Голос Америки
Єрмак розповів про результати зустрічі на Мальті щодо миру в Україні
У третій зустрічі радників з питань нацбезпеки та зовнішньої політики щодо імплементації української "формули миру" на Мальті взяли участь представники 66 держав та міжнародних організацій. Про це повідомив глава Офісу Зеленського Андрій Єрмак.
Раніше в такому форматі представники міжнародної спільноти збирались у Копенгагені у червні та у саудівській Джидді у серпні. Цього разу, розповів Єрмак, долучилось більше делегацій з Азії, Африки і Латинської Америки.
Зустріч відбувалась за закритими дверима. Українські посадовці презентували учасникам плани з реалізації цих пропозицій Києва, розроблених у співпраці з міжнародними робочими групами.
Учасники зосередили увагу на п'яти ключових пунктах мирних пропозицій президента України Володимира Зеленського. В питанні ядерної та радіаційної безпеки план передбачає посилення ролі МАГАТЕ в контролі за дотриманням правил експлуатації ядерних установок, визначення технічних умов для безпечного повернення ЗАЕС під контроль України, вивчення механізмів відповідальності за невиконання міжнародно визнаного принципу ядерної безпеки.
Щодо продовольчої безпеки, то Київ пропонує зокрема посилити захист портової та логістичної інфраструктури в Україні й забезпечити розмінування морських шляхів у Чорному морі.
Для повернення депортованих українських дітей, цивільних заручників і військовополонених план дій "передбачає створення міжнародної моніторингової групи та визначення механізму збору інформації про депортованих дітей, цивільних заручників і військовополонених, отримання доступу до місць їх утримання, додаткові санкції проти Росії та її офіційних осіб за порушення міжнародного гуманітарного права, міжнародний тиск на Росію з метою надання ООН та МКЧХ безперешкодного доступу до українських полонених", - пише Єрмак.
В питанні дотримання Статуту ООН і відновлення територіальної цілісності України офіційний Київ наполягає на реформі Ради Безпеки ООН та обмеженні права вето, посиленні ролі Міжнародного суду ООН, а також створенні системи раннього попередження про дії, що порушують суверенітет і територіальну цілісність держав.
Москва розкритикувала Мальту за проведення заходу, назвавши його антиросійським заходом.
Як повідомляв Голос Америки, США вважають створення формули миру для України важливим питанням і "роблять все, щоб актуалізувати та операціоналізувати" процес, заявив в аудіоінтерв'ю Голосу Америки координатор зі стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки США Джон Кірбі.
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