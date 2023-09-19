Зеленський в ООН: “Терористи не мають права володіти ядерною зброєю”

Президент України Володимир Зеленський заявив світовим лідерам на Генеральній асамблеї ООН, що Росія показала своїми агресивними діями, що вона заслуговує на ядерне роззброєння.

"Україна відмовилась від третього за величиною ядерного арсеналу. Тоді світ вирішив, що Росія має стати хранителем такої сили. Але історія показує, що саме Росія заслуговувала на ядерне роззброєння більше за інших, іще в 90-х роках. Росія заслуговує цього і зараз", - сказав президент України під час виступу на 78-їй Генасамблеї ООН у Нью-Йорку.

Він також застеріг про “останню війну”, ядерну – “війну, після якої більше ніхто не збиратиметься в залі Генеральної Асамблеї”. Зеленський наголосив, що “терористи не мають права володіти ядерною зброєю”.

Водночас він заявив, що у Росії "найстрашнішою зараз є не ядерна зброя", оскільки Кремль використовує як зброю також і їжу, дефіцит продовольства, ціни, паливо і енергетику, і навіть – дітей.

"На жаль, різні терористичні групи викрадають дітей, щоб чинити тиск на їхні родини та суспільство. Але ніколи раніше масове викрадення та депортація не ставали частиною державної політики", – сказав Зеленський.

Він також заявив: “Ми знаємо імена десятків тисяч дітей і маємо докази щодо сотень тисяч інших, викрадених Росією на окупованих територіях України та згодом депортованих”.

“Тих дітей у Росії вчать ненавидіти Україну, розривають усі зв’язки з родиною. Це однозначно геноцид”, – нагадав Зеленський.

Критика європейських партнерів через зерно

“Тривожно спостерігати, як деякі наші друзі у Європі розігрують солідарність у політичному театрі – створюють трилер довкола зерна. Може здатися, що вони грають свою роль, але насправді вони допомагають поставити сцену московському акторові”, – заявив президент України Володимир Зеленський

Зеленський заявив, що “єдність може запобігти війнам”. Він також застеріг, що так, як Росія проковтнула Білорусь, це загрожує також Казахстану, країнам Балтії та іншим.

Зеленський виступав в один день із президентом США Джо Байденом, 19 вересня, під час відкриття Генасамблеї, 12-тим у списку промовців.

Як повідомляв Голос Америки, агенція AFP напередодні опублікувала очікування, що промова Зеленського “посяде центральне місце” під час генеральних дебатів асамблеї.

Під час 78-ї Генасамблеї ООН у Нью-Йорку кілька світових лідерів присвятили увагу Україні та російській агресії у своїх виступах.

Зокрема, президент США Джо Байден заявив, що лише Росія несе відповідальність за цю війну. Бо в обмін на мир Росія хоче з капітуляції України, її територію і її дітей, заявив Байден.