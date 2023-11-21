Зеленський в інтерв’ю The Sun: “Це війна, і Україна має всі права захищати свою землю”

Замахи на життя та Майдан-3, право України захищати свою землю, відмова від переговорів з Росією, допомога заходу, третя світова війна й необхідність військовим триматися осторонь політики - у розлогому ексклюзивному інтерв’ю британському виданню The Sun, президент України Володимир Зеленський торкнувся багатьох важливих тем, які постають в міру наближення другої річниці від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

На додаток до інтерв’ю журналісту The Sun Джерому Старкі, Зеленський також зустрівся з виконавчим директором Fox Corporation Лакланом Мердоком й кореспондентом Fox News Бенджаміном Голлом, якого було важко поранено в Україні під час виконання журналістського завдання минулого березня. (The Sun входить до медіагрупи разом з цими організаціями). Президент подякував їм за “всебічне висвітлення” боротьби України проти російської агресії й розголос про “російські звірства” попри особистий ризик, зазначено в заяві на сайті президента. В заяві наголошується - повідомляти про Україну важливо, особливо зараз, коли "фокус уваги світу розмитий іншими подіями".

Fox є одним із провідних каналів в США і активно висвітлює російську війну в Україні. Тим часом колишній ведучий Fox і популярна медійна особа в США Такер Карлсон активно критикує американську підтримку України, зауважує The Hill.

В своєму інтерв'ю для The Sun, Зеленський наголосив - бажання українців перемогти у війні з Росією залишається сильним, й у “моралі немає патової ситуації”. Попри важку ситуацію і втому людей від війни, наразі немає бажання домовлятися про мир, адже президент Росії Путін і Росія не бажають закінчувати війну, натомість вони “хочуть вбити нас. А ми хочемо справедливості”, пояснив Зеленський.

“Відтак, ми не говоримо про мир за будь-яку ціну. Ми говоримо про справедливий мир. ... Важко на полі бою? Так. Але тепер дружити чи сісти за дипломатичний стіл з Росією? Ні!” - додав президент.

Водночас Зеленський підкреслив важливість допомоги партнерів: “Мені потрібно більше західної допомоги та зброї, щоб розгромити Путіна - війна - це не фільм, і перемога не прийде магічно”.

На думку президента України, теперішній конфлікт може перерости у третю світову війну.

Президент використав інтерв’ю з метою ще раз наголосити на своїй принциповій незгоді з твердженнями головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, що війна зайшла у свого роду глухий кут, й ситуація на фронті є патовою, а також застерегти військове керівництво країни від участі у політиці.

“Якщо військовий вирішив займатися політикою, це його право, значить, він повинен йти в політику, і тоді він не може займатися війною. Якщо ти керуєш війною, маючи на увазі, що завтра ти будеш займатися політикою чи виборами, то у своїх словах і на передовій ти поводишся як політик, а не як військовий, і я вважаю, що це величезна помилка”.

Такі заяви президента прозвучали на тлі нещодавніх чуток, які ширяться у західних та світових ЗМІ, щодо розколу у найвищому військово-політичному керівництві України. Як повідомляв раніше Голос Америки, такі чутки також підживлюють побоювання щодо подальшої західної допомоги Україні.

Зеленський також заперечив можливість проведення виборів в Україні наступного року, адже, на його думку, це суперечить законодавству в умовах воєнного стану, а також є неможливим з практичної точки зору під час війни.

Відповідаючи на питання, чи використає Україна можливість убити Путіна, якщо вона виникне, Зеленський відповів, що “Це війна, і Україна має всі права захищати нашу землю”. Деякі ЗМІ інтерпретували це твердження як визнання Зеленським намірів ліквідувати Путіна.

У Кремлі на це твердження Зеленського відреагували, заявивши, що на Путіна вже багато разів з України чинили замахи словесно “на різноманітних рівнях”, але “нічого в них не вийде”.

Своєю чергою, за словами Зеленського, Москва намагалася фізично ліквідувати його “5 чи 6 разів”. Президент порівняв ці замахи на його життя із захворюванням на ковід, давши зрозуміти, що до цього з часом можна звикнути.

Він також заявив про спроби Росії усунути його від влади й іншими шляхами, зокрема в результаті операції, яку, за його словами, названо “Майдан-3”.

“Вони будуть використовувати будь-які інструменти, які мають. Тож така ідея, до кінця року. Вони навіть назвали операцію. Але ви бачите, що ми можемо з цим жити”, - пояснив Зеленський.