Японія пообіцяє 106 мільйонів доларів допомоги для підтримки відновлення України - Kyodo News

Японія пообіцяє 15,8 мільярдів єн (106 мільйонів доларів) допомоги для підтримки відновлення України після війни, повідомляє агентство Kyodo News в неділю з посиланням на джерела, обізнані з цим питанням.

Очікується, що уряди двох країн домовляться про участь Японії у післявоєнній відбудові України та підпишуть понад 10 меморандумів про співпрацю на японсько-українській конференції сприяння економічній відбудові, яка відбудеться 19 лютого в Токіо, пише Kyodo News.

Раніше цього місяця в інтерв’ю Kyodo News прем'єр-міністр України Денис Шмигаль сказав, що енергетика, інфраструктура, сільське господарство, машинобудування, ІТ та безпека є сферами, де японські фірми можуть зіграти "велику роль у сприянні відновленню" протягом наступного десятиліття, яке, за оцінками Світового банку, коштуватиме 411 мільярдів доларів.

Очікується, що на конференції Японія та Україна підпишуть двосторонній меморандум, який, за словами Шмигаля, є "найбільшим сигналом", який вони можуть надати компаніям обох країн про те, що "вони можуть безпечно та успішно інвестувати в Україну". За словами посадовця у розробці також низка інших меморандумів і угод. "Чим більше, тим краще", - зазначив прем'єр-міністр.

Як повідомляв раніше Голос Америки, Японія виділила для допомоги Україні 37 млн доларів на закупівлю систем для виявлення дронів. Про це повідомила міністерка закордонних справ країни Йоко Камікава під час брифінгу з очільником МЗС України Дмитром Кулебою, перебуваючи у києві з візитом у січні.

Камікава зазначила, що її візит до Києва свідчить про "підтримку України з боку Японії". Тому "країна допоможе закупити системи для виявлення безпілотників".

"Японія активно просуває підтримку України в рамках нашої підтримки. Японія нещодавно вирішила внести 37 млн доларів до трастового фонду НАТО, щоб забезпечити систему виявлення безпілотних літальних апаратів", – заявила Йоко Камікава.

Як повідомляв раніше Голос Америки, за даними міністерства фінансів, в грудні Україна отримала 5 млрд доларів зовнішнього фінансування для державного бюджету. Найбільшим серед 8-ми донорів виступила Японія, надавши 2,2 млрд доларів (пільгове фінансування та гранти).