Якщо інформація про знищення Patriot підтвердиться, на їхню заміну можуть піти місяці чи навіть роки, пишуть медіа

Російські війська, ймовірно, вперше знищили в Україні дві пускові установки американського зенітно-ракетного комплексу Patriot, на заміну яких можуть знадобитися місяці або навіть роки.

Першими цю новину 9 березня повідомили видання Forbes і військовий оглядач німецького видання Bild Юліан Рьопке у Twitter, водночас в американському Інституті вивчення війни (ISW) поки не підтверджують цю інформацію.

За даними Forbes, установки Patriot були виявлені російським безпілотником неподалік від Покровська Донецької області під час їхнього переміщення, а потім росіяни завдали по них удару балістичною ракетою "Іскандер". Як пише Forbes, дві пускові установки Patriot вибухнули, а їхні екіпажі, найімовірніше, загинули.

Як зазначив у мережі Х оглядач Юліан Рьопке, пускові установки були розташовані менш ніж за 40 кілометрів від лінії фронту на відстані менш як 10 метрів одна від одної, і цього було достатньо, "щоб Росія змогла запустити балістичну ракету малої дальності та знищити обидва".

"Без слів", - додав Рьопке, коментуючи інформацію про збиття установок.

"Дві надані Німеччиною пускові установки М901 для мобільної системи Patriot були знищені російською балістичною ракетою "Іскандер" неподалік від Сергіївки. Це перша підтверджена втрата такого роду," - таке повідомлення з'явилося на сторінці WarVehicleTracker в мережі X, яка відстежує транспортні засоби та втрати в Україні.

Водночас в Інституті вивчення війни (ISW) 11 березня зазначили, що поки не коментують цю інформацію, втім у звіті ISW за 9 березня йдеться, що попри поширення росіянами кадрів удару по установках Patriot "жодних підтверджень цього наразі немає" і "ISW поки не виявило доказів того, що російські війська знищили систему ППО Patriot".

В Інституті вивчення війни зауважили, що російські ЗМІ як доказ наслідків удару та знищення установок Patriot показували кадри з розбитими німецькими вантажівками MAN KAT1, проте вони можуть використовуватися як для перевезення установок Patriot, так і для інших логістичних потреб.

Українці "креативно" використовували Patriot проти російських винищувачів

Якщо інформація про збиття Patriot все ж правдива, то, як пише Forbes, для росіян це сталося у влучний момент, адже з установок Patriot українці за останній місяць збили близько десятка винищувачів-бомбардувальників ВПС Росії, крім того, як долає видання, якщо вірити заявам Києва, завдяки Patriot вдалося знищити сотні російських безпілотників та ракет.

За іронією, зазначає Forbes, системи Patriot регулярно збивають гіперзвукові "Іскандери", проте "лише тоді, коли батареї розгорнуті та напоготові, а не переміщуються з однієї вогневої позиції в іншу".

Раніше про "креативне" використання українцями систем Patriot писало видання New York Times, зазначивши, що в Україні минулої весни розробили план використання установок проти російських літаків. Як приклад видання повідомило про операцію 13 травня 2022 року, коли українці перекинули пускову установку Patriot до кордону з Росією та збили п'ять літаків.

Після цієї операції, пише New York Times, українці таємно перекинули систему Patriot на південь, де з її допомогою збили російський винищувач Су-35 над Чорним морем. Протягом зими 2023 року, зазначає видання, темп операцій із системами Patriot знову прискорився, так, у грудні українці заявили про збиття п'яти російських винищувачів.

Командир батареї Patriot, який із міркувань безпеки не назвав своє ім'я, в інтерв'ю New York Times у грудні заявляв, що Patriot мають значний стримувальний ефект для російської авіації, i коли російські пілоти знають, що "десь у цьому районі є Patriot, вони кілька разів подумають, працювати на тій ділянці чи ні".

Як писав Голос Америки, на початку травня 2023 року Повітряні сили України заявили, що збили російську гіперзвукову ракету "Кинджал" над Києвом за допомогою систем Patriot. Це стало першим відомим випадком, коли українським силам вдалося перехопити одну з найсучасніших російських ракет. Українські військові раніше не мали засобів для перехоплення "Кинджалів", але з появою систем Patriot отримали можливість захищатися від найновіших російських ракет.

Вартість кожної батареї разом із ракетами - приблизно мільярд доларів

За даними британського таблоїда Daily Mail, до цього ймовірного удару Україна мала лише п'ять систем Patriot, а вартість кожної батареї разом із ракетами - приблизно мільярд доларів. Їх в Україну постачали США, Нідерланди та Німеччина.

За підрахунками Forbes, якщо інформація про знищення підтвердиться, українці могли втратити до 13% своїх пускових установок Patriot і замінити їх буде складно, оскільки американська компанія Raytheon є єдиним виробником обладнання Patriot, хоча в Німеччині допомагають із виробництвом ракет для них. За оцінками Forbes, заміна двох ймовірно знищених установок може забрати місяці, якщо не роки, і коштуватиме мільйони доларів.

Як зазначає Daily Mail, системи Patriot відіграють ключову роль у захисті великих міст України від російських ударів, а також стали наступальною зброєю, "здатною збивати з неба військові літаки Путіна", зокрема, довели свою ефективність проти гіперзвукової ракети "Іскандер".

Водночас Forbes додає, що якщо інформація про збиття систем правдива, незрозуміло, чому українські екіпажі Patriot не мали власного зенітного прикриття під час транспортування. І припускає, що це могло статися через обмежені потужності українських військово-повітряних сил, які змушені розпорошуватися, щоб прикривати і українські міста, і наземні війська, а також самі себе.

Як повідомляв Голос Америки, Україна отримала перше постачання ракет Patriot наприкінці квітня 2023 року. Київ не уточнював, скільки систем має або де вони розгорнуті.

Patriot - одна з найсучасніших систем протиповітряної оборони у світі. Її радари можуть виявляти загрозу в радіусі 150 км і перехоплювати крилаті та балістичні ракети, а також літаки та інші цілі на висоті до 20 км.

Серед інших переваг - швидке реагування, можливість перехоплювати декілька цілей одночасно, висока мобільність та стійкість до електронного глушіння.

Після оголошення США намірів надати Україні системи Patriot, в Росії різко відреагували на таке рішення, заявивши, що системи та будь-які команди, які їх супроводжують, стануть "законною ціллю" для російських військових.

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