"Група Вагнера" продовжить служити Путіну в Африці, а Пригожину знайдуть "менш драматичну" заміну, припускають оглядачі

"Група Вагнера" продовжить діяти в Африці, незважаючи на загибель лідера найманців Євгена Пригожина в авіакатастрофі. Таким є прогноз верховного представника Європейського Союзу із зовнішньої політики та політики безпеки Жозепа Борреля.

Посадовець озвучив власне бачення ситуації журналістам після зустрічі міністрів оборони ЄС у Толедо. Жозеп Боррель заявив, що, він “впевнений, що їм [загиблим у авіакатастрофі лідерам" вагнерівців"] швидко знайдуть заміну”.

“Вони продовжуватимуть діяти в Африці, тому що це збройне крило Росії”, — сказав Боррель.

На його думку, "вагнерівці" і далі “служитимуть Путіну і робитимуть те, що вони роблять”. Що, у результаті, “не сприятиме миру” чи захисту прав і свобод у Сахелі.

Про те, що “обезголовлення” "Групи Вагнера" не означає його розформування підтверджує і Кейр Джайлз, експерт з російської військової трансформації, старший консультант з питань Росії та Євразії в лондонському Chatham House, а також автор праці “Війна Росії з усіма: що це означає для вас”.

У розмові з Балканською службою Радіо Свобода про наслідки загибелі лідера найманців "Групи Вагнера" Євгена Пригожина Джайлз говорив про те, що у розслідуванні згаданої авіакатастрофи “немає жодного аспекту, який був би прозорим і надійним”. А через традицію заплутування, заперечення та брехні з боку Кремля теорії змови щодо смерті Пригожина “ніколи не перестануть крутитися”.

Водночас експерт наголошує: “Російський «Вагнер» “обезголовлений” після заколоту, але це не те саме, що його розформування взагалі”.

На його думку, наступник Пригожина та Уткіна “навряд чи буде такою яскравою та драматичною фігурою”, але особа наступного керівника покаже, як саме Росія вирішить поставитися до проблеми та впоратися з нею: чи буде хтось призначений, щоб взяти на себе командування організацією, чи це буде хтось з її власних проміжних командувачів.

Джайлз також зауважив: “Театральна манера розправи над Пригожиним і те, як безжально також вбивають невинних людей, посилає дуже чітке повідомлення тим, хто, можливо, думає протистояти Кремлю”. Експерт також дивується, як це було сприйнято у Росії – як “нормальне і природне явище”.

Це свідчить про те, наскільки далеко Росія впала від нормальної цивілізованої країни до місця, де масові вбивства є засобом боротьби з людьми, які протистоять режиму.

“Це сприйняли, знизавши плечима і ледве кліпнувши оком, тому що, здається, усі зараз думають: так Росія веде справи. І це свідчить про те, наскільки далеко Росія впала від нормальної цивілізованої країни до місця, де масові вбивства є засобом боротьби з людьми, які протистоять режиму, замість того, щоб віддавати їх під суд”, – каже Джайлз.

На його думку, Пригожин не був прямим суперником Путіну і такий, швидше за все, не з’явиться й найближчим часом.

Крім того, Джайлз каже, що немає підстав думати, ніби епізод "Вагнера" матиме якийсь вплив на те, як Путін веде війну в Україні.